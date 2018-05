El Colegio de Médicos y el SM acusan al SAS de fomentar el intrusismo

El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos y el Sindicato Médico han querido hacer pública su postura conjunta respecto a los protocolos de atención compartida de la demanda aguda no demorable que ha puesto en marcha el SAS. Ambas corporaciones manifiestan que el diseñado por el Servicio Andaluz de Salud es un ejercicio de intrusismo profesional por parte del personal de enfermería.

Tanto el consejo como el SM subrayan que "la ley 44/2003 de ordenación de las profesiones sanitarias dispone expresamente que son competencias médicas, los procesos de diagnóstico, indicación de tratamiento terapéutico y rehabilitación de los pacientes, de forma exclusiva en su ámbito de actuación". Esta es la razón por la que consideran que la Consejería de Salud "rompe con el modelo de formación universitario de calidad por cualificación". "La profesión de enfermería aúna -añade un comunicado conjunto- las máximas cotas de calidad asistencial y preparación al igual que los médicos y en este sentido, debemos mantener y propiciar el sistema actual de colaboración entre ambas profesiones. Sin embargo, es deseable una coordinación basada en las respectivas competencias asistenciales y por especialización dentro de cada profesión".

Según estos protocolos, cuando un paciente enfermo requiera una consulta de Atención Primaria o un dispositivo de cuidados críticos y urgencias (DCCU), "es probable que no vaya a ser atendido por un médico, sino por otro profesional sanitario".

Consejo y SM creen que es igualmente importante que desde la Consejería se informe debidamente a los profesionales sanitarios de las responsabilidades de todo tipo (deontológicas, civiles y penales) en las que puede incurrir en caso de asumir competencias sanitarias que no les corresponden. Consideran asimismo que la falta de médicos de familia debe ser resuelta por la contratación de médicos, pues "no es admisible que este déficit sea solucionado contratando personal no facultativo y/o no cualificado legalmente".