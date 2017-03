El Colegio de Dentistas alerta sobre el aumento de anuncios engañosos

A través de la campaña La salud de tu boca no es el negocio de nadie, el Colegio de Dentistas tiene por objeto informar a la población de que no se deje embaucar por el aumento de anuncios de tratamientos y productos sanitarios que rayan lo que no es aceptable. Este tipo de clínicas "captan clientes y no pacientes", explicó el presidente del Colegio de Dentistas de Huelva, Víctor Núñez, que al igual que el resto de colegios que forman el Consejo Andaluz reclaman para el paciente "una información veraz y no engañar con ganchos y publicidades poco realistas".

El único profesional capacitado para atender la boca de los pacientes es el dentista. Y por eso, la propaganda debe ser "rigurosa, prudente, comprensible y ética". En salud no vale todo y es el motivo por el que la ciudadanía no puede "dejar embaucarse por esas campañas agresivas que se están llevando a cabo por algunas clínicas marquistas y franquicias", comentó el presidente.

La campaña puesta en marcha desde el pasado día 7 se prolongará hasta el próximo 6 de abril y compete al Consejo Andaluz de Colegios de Dentistas. Desde la institución explican que el paciente tiene derecho a un presupuesto claro y a unas alternativas terapéuticas.

"El modelo de negocios que utilizan este tipo de centros es que, muchas veces, la atención al paciente, la primera visita y el presupuesto no lo elabora un dentista". Y "hemos podido comprobar" que estas gestiones las realizan comerciales y "lo que tratan muchas veces es de sobretratar al paciente, lo cual es éticamente inaceptable". Según un informe realizado entre los años 2013 y 2015, "curiosamente, este tipo de clínicas suponen sólo un 4% de los centros que hay en España y a su vez, el 49% de las denuncias las acumulan ellos".

Desde el Consejo mantienen contacto con partidos políticos para conseguir regular la publicidad en el ámbito sanitario.