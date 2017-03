El Colegio de Dentistas alerta sobre los anuncios perjudiciales para la atención del paciente

A través de la campaña La salud de tu boca no es el negocio de nadie, el Colegio de Dentistas tiene por objeto informar a la población que no se deje embaucar por el aumento de anuncios de tratamientos y productos sanitarios que rayan lo que no es aceptable. Este tipo de clínicas "captan clientes y no paciente".

Así lo anunció el presidente del Colegio de Dentistas de Huelva, Víctor Núñez Rubio que al igual el resto de Colegios que forman el Consejo Andaluz, reclaman para el paciente una información veraz y no engañar con diferentes ganchos. El paciente tiene derecho a "un presupuesto claro y a unas alternativas terapéuticas".

El 49% de las denuncias en España centran su atención en este tipo de clínicas dentales que sólo forman el 4% del conjunto en el país. De esta forma, la iniciativa pretende resaltar el importante papel de los dentistas en la sociedad, que velan por la bienestar de sus pacientes puesto que "en la boca empieza la salud del cuerpo en muchas ocasiones".