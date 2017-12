Cofradías en el día a día

Las hermandades mantienen viva la Semana Santa durante todo el año y este que ahora concluye tiene algunas referencias a destacar. Su presencia en la sociedad es importante en la labor caritativa y social, lo que viene por su propio sentido de hermandad, de fraternidad. Cuestión distinta es que en lo social se abra tanto el abanico con la excusa y afán de recaudar fondos. Se pasa de participar en las fiestas de la ciudad como elemento de convivencia, a promocionar desde una clase taurina en la Plaza de las Monjas a recorrer todos los barrios con zambombas. Esto último, al menos, es festero entorno al nacimiento del Niño Dios; pero son muy pocos los que acuden a la Misa del Gallo. Se olvida de la esencia cultual de la cofradía y las convocatorias de triduos o quinarios, que en las hermandades cada vez atrae a menos cofrades. Quizás sea esta una reflexión importante que deja el año que se marcha. Lo mismo que la reiterada llamada a promocionar una obra social conjunta de las hermandades. Mucho está costando entender que esas acciones son las que hay que presentar a la sociedad, porque son las que ofrecen una idea de unidad y comunión, más allá del individualismo que a veces aparece envuelto por las peculiaridades propias de una hermandad, un barrio, su gente o su propio patrimonio procesional.

Este año que se marcha lo hace dejando algunas cuestiones importantes sobre la mesa del Consejo de Hermandades, empeñados en aprobar unos estatutos a los que el pleno viene diciendo desde hace una década que no los quiere. Este parece que será el último borrador que se presente; pero al final será necesario sacar de él aquello en lo que los hermanos mayores no están de acuerdo. Desde mayo se encuentran en el empeño.

El Resucitado es ejemplo de lo que se ha hecho mal y en otros aspectos se insiste sobre lo mismo. Debió entrar directamente en el Consejo por decreto del Obispado, como cualquier otra hermandad de la Semana Santa de Huelva y no dejarlo para que el pleno del Consejo rechazara su ingreso, con 14 votos en contra, frente a los 7 sí y 4 abstenciones. Un pleno en el que todas las hermandades recibieron los 4.000 euros del reparto de la venta de los abonos de palcos, incluida la Hermandad del Nazareno que no realizó la Carrera Oficial al recurrir al Obispado y conseguir se le eximiera de la misma por cuestión de seguridad. Cambiaron el itinerario a una vía paralela, más estrecha y, por tanto, más insegura pero se evitó la triste imagen de ver caminar a la cofradía sin casi público en los palcos.

Hay hermandades que con el esfuerzo de sus cofrades están consiguiendo retos importantes en su patrimonio, como es el caso del Calvario que este año completaron los bordados del paso del palio de Rocío y Esperanza, con un magnífico trabajo de Francisco Carrera Iglesia.

El paso de la Humildad presentó la renovación de todas las tallas secundarias, que realiza Elías Rodríguez Picón; en un paso de nueva talla del taller de los Hermanos Caballeros en el que queda pendiente el dorado. Lo último estrenado es el retablo de la Expiración, de Daniel Sánchez.

Esta fue una Semana Santa especialmente importante por la creación del Centro de Coordinación Operativa (Cecop), dependiente de la Junta Local de Seguridad y en el que están coordinados los agentes del Cuerpo Nacional de Policía, Policía Local, Bomberos y Protección Civil. La situación de alerta terrorista que vive el país hace necesaria una coordinación de estas características. Muchas personas se echan a la calle y no pocas de ellas se colapsan. Lo que no se descarta es que el Cecop tenga que dar sus indicaciones en determinados itinerarios para hacer más fluido no ya el caminar de las cofradías sino de toda la ciudad. Sólo apuntar el incidente en La Palmera con las carreras que produjo una riña al paso de la Borriquita. La seguridad es una cuestión muy seria, más que pasar por una calle o por cinco minutos en una esquina. El cambio más significativo fue el de la Esperanza que retrasó dos horas su salida.

Una buena idea fue el congreso nacional de la mujer cofrade que se celebró en los días de la fiesta de la Inmaculada. Lástima que no contó con los mejores engranajes ni del apoyo necesario. La mujer en las hermandades es una realidad innegable.