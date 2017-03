Ciudadanos aconsejó al grupo aprobar la moción de la guardería con una enmienda o abstenerse

El ex portavoz del grupo municipal y edil de C's en el Ayuntamiento de la capital, María Martín, está tranquila y parece sentirse reforzada tras lo ocurrido en el Pleno. Según aseguró, tras la celebración del mismo le llegaron muestras de apoyo desde su partido. Además, señaló que éste, "como siempre", tenía conocimiento de su postura favorable sobre la concesión a Chicos 3 de 75 metros de suelo público para usarlo como patio de juegos, si bien sus dos compañeros de grupo tenían otra postura diferente.

Es más, Martín aseguró que en un correo, desde Sevilla se aconsejó a su grupo que propusiese al Pleno una enmienda a las mociones presentadas por Mesa de la Ría y el PP que buscaban dar luz verde a la concesión, "por lo delicado del tema y por afectar a tantas familias".

De aceptarse esa enmienda, "el voto sería a favor" y si no, "creemos desde nuestra secretaría que lo más conveniente y prudente sería una abstención", señalaron desde el partido en este correo electrónico. La enmienda, que no fue llevada al Pleno por el grupo municipal de Ciudadanos, pedía "que el Ayuntamiento de Huelva, por medio de los técnicos municipales, estudien todas las figuras jurídicas posibles para solventar la problemática de la guardería Chicos 3, en aras de intentar consensuar y llegar a una solución viable y adecuada a derecho para todas las partes". Esta sería la "mejor solución" a ojos del partido, aunque también aconsejó que lo debatiesen en el grupo. De este modo, entiende Martín que quienes se saltaron la disciplina de voto o las indicaciones del partido fueron sus compañeros y no ella.