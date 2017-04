El Círculo del Patrimonio Cultural no cree en el proyecto del Banco de España

El Círculo Sectorial del Patrimonio Cultural no se cree los planes que la Administración andaluza presentó de cara a instalar el Museo Arqueológico en las dependencias del Banco de España. De hecho, la decisión conocida el pasado miércoles fue calificada como una "sentencia la elaboración del informe" y se temen que "la decisión final sea la que originalmente se tenía y no la que todos pretendíamos, que era su uso exclusivo como futuro Museo Arqueológico de Huelva, contenedor de la riqueza arqueológica provincial".

El Círculo asegura que existe "un error de fondo y forma innegable", cuando se asegura que "las opciones que se barajan pasan por que acoja un museo arqueológico, un centro cultural o un museo anexo al actual". Esto es, a su juicio "una falacia para intentar reconducir la opinión pública hacia un precedente que, simplemente, no existe. Desde que se aprobaran por unanimidad una Declaración Institucional y una iniciativa popular, la opción que se baraja es solamente una: la adaptación del edificio como museo arqueológico".

En una nota difundida ayer, el Círculo matiza que "tras perder todo un año desde la Declaración Institucional, resulta escandaloso que aún se esté en que la decisión final sobre el uso del edificio será política". En este sentido critican que "no se ha formado una mesa para llegar a un acuerdo político. La política ya se pronunció dos veces en nuestro Ayuntamiento. La mesa se formó para estudiar la materialización de esa voluntad desde un punto de vista técnico, no político. La responsabilidad de la Junta en esa mesa es adaptar el proyecto impugnado, la del Ayuntamiento defender la postura que unánimemente ya aprobó y la de representar la voluntad de los miles de ciudadanos que les respaldaron".

Según el Círculo "no pinta así la cosa. Al final se tirará por la calle de en medio con la excusa de que el sitio no es viable o que reformar el proyecto supone algún problema. Nos pondrán ahí unas cuantas vitrinas a modo de exposición arqueológica temporal o semipermanente, y con eso no podemos olvidar de toda inversión museística durante los próximos 50 años".

En su opinión, "esto no solucionará los problemas del actual museo, colapsado y con un déficit de inversiones imperdonable. O nuestros representantes se mueven y salen de su dontancredismo o la Consejería de Cultura nos cuela el proyecto de 2010 que, por si lo anterior fuera poco, incumple de manera flagrante el PGOU de Huelva. Así pues, está aún por confirmar, pero quedamos advertidos y esperamos que lo sucedido en el último año no haya sido más que un paripé".