Cientos de personas claman contra el "vudú presupuestario"

Justo después de la pancarta que portaban las afectadas estaba la de los profesores del conservatorio. Sandra Bernal pidió, voz en grito, el aplazamiento hasta 2018 de las oposiciones convocadas para este año en esta institución de enseñanza. Según aseguró, desde 2010 no se convocaban y ahora "han sacado una convocatoria masiva de plazas, siendo Andalucía la única comunidad española en hacerlo", de modo que la competencia será "brutal". Por ello, exigió el aplazamiento de las pruebas, en coordinación con el resto de comunidades, y con un acceso más justo. "La Junta no puede dejar en la calle a profesores que llevan trabajando más de 20 años de interinos. En Huelva somos 70 y desde hace dos semanas estamos en huelga más del 60%", añadió.

Cruz asiste a la manifestación "como ciudadano"

El alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, asistió a la manifestación del 1 de mayo "como un ciudadano en un día de fiesta, como militante de UGT y en la reivindicación de los derechos de los trabajadores". A las altas tasas de desempleo ahora se suma, según valoró, el "trabajo indecente", por lo que "hay que estar en la primera línea de la lucha y de la reivindicación". Frente a las críticas de la oposición por no participar en las manifestaciones por una sanidad digna, el regidor dejó claro que ayer no asistió a la manifestación como alcalde: "Yo he dicho que me relaciono con el gobierno de la Junta como alcalde. Esto no es contra ninguna administración, aquí no viene uno como alcalde (...) Esto es el Día del Trabajo, como el Día de la libertad de prensa, el de la libertad sexual o tantos días en los que estoy siempre".