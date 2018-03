El Chare de la Costa Occidental muestra los efectos de 'Emma'

"Estaba ese día de guardia y de repente todo empezó a volar a mi alrededor… Cascotes, cristales, plásticos…, todo tipo de objetos. Pasé miedo ante la posibilidad de ser golpeado o mi coche. Y por unos instantes pensé en irme de allí. Pero al final vi más seguro refugiarme como pude en la pequeña caseta habilitada en el aparcamiento exterior del edificio para los vigilantes de seguridad, situada bajo unos paneles solares que hacen de techo, parte de los cuales también fueron derribados por el viento".

Así relató ayer uno de los vigilantes que velan durante las 24 horas del día por la seguridad del edificio que albergará el futuro Centro Hospitalario de Alta Resolución -Chare- de la Costa Occidental, ubicado junto a la autovía A-49 a su paso por el término municipal de Lepe, cómo vivió en la tarde del pasado domingo, 4 de marzo, el paso del tornado que, asociado a la borrasca Emma, asoló numerosas fincas, tendido eléctrico y todo lo que encontró a su paso, incluido el Chare.

La Junta dice que actuará en cuanto tenga el informe de los técnicos sobre los daños

"Las rachas de viento más fuertes duraron muy poco tiempo", prosiguió este mismo guarda de seguridad, pero causaron importantes daños, sobre todo en los exteriores del edificio. Algunos son evidentes desde fuera del perímetro vallado del recinto hospitalario, como son precisamente la caída de los paneles solares que también sirven de techo de los aparcamientos, o la caída de cascotes de algunos revestimientos exteriores del edificio. Así lo pudo comprobar ayer in situ esta redacción, además de ser confirmado por el propio vigilante, quien añadió que hay daños "prácticamente en todos" los elementos exteriores, entre ellos "puertas y ventanas de cristal".

Por otra parte, este periódico ha podido saber que los daños también han afectado a falsos techos y puertas, y que a los destrozos del temporal se suman saqueos en los que habrían sido robados aparatos de aire acondicionado. No obstante, este último extremo no fue ayer confirmado por el vigilante consultado por este periódico, quien aseguró que a él no le consta, aunque "llevo aquí poco tiempo y somos varias personas distribuidas en distintos turnos las que nos encargamos de la vigilancia".

Lo que sí aseguró es que gracias a la presencia de personal de seguridad en el Chare durante las 24 horas del día, en los últimos tiempos "han podido ser pilladas varias personas robando en las fincas que rodean esto, ya que cuando vemos movimientos extraños en la zona llamamos inmediatamente a la Guardia Civil". "Y cuando no son pilladas, al menos evitamos el robo", añade.

Sobre los daños causados por el tornado, esta misma persona afirmó finalmente que "todo se ha puesto en conocimiento de los responsables del edificio, y según nos dicen van a venir próximamente por aquí para realizar las reparaciones".

En esta línea, desde la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Huelva informaron ayer de que "nada más tenerse constancia de este incidente", desde el Servicio Andaluz de Salud (SAS) se ha encargado un informe técnico para evaluar y cuantificar los daños ocasionados.

Desde la Delegación indicaron que se trata de daños menores que fundamentalmente se han producido en los exteriores e inmediaciones del centro, así como en algunos puntos de la fachada, "lógicos debido a la fuerza del temporal". Asimismo, remarcaron que "en ningún caso se han producido desperfectos importantes que hayan afectado a la estructura o dependencias internas del edificio y que repercutan en su futura puesta en marcha". Así las cosas, a partir de este informe técnico por parte de la administración sanitaria se va a proceder a efectuar los trabajos de reparación. No obstante, las fotografías que acompañan esta información demuestran los daños de consideración que sufre el Chare en su interior.

El edificio que albergará el Centro Hospitalario de Alta Resolución y Especialidades (Chare) de la Costa Occidental de Huelva, cuyas obras concluyeron en 2015 y que fue recepcionado por la Junta de Andalucía en junio de 2016, se encuentra actualmente a la espera de que se acometan los viales y glorietas que permitan el acceso al mismo desde la A-49, así como de dotar dicha instalación de los suministros eléctricos y de agua, y del posterior equipamiento material y contratación del personal necesario para su apertura y puesta en funcionamiento.

En este sentido el pasado día 6 de marzo el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, anunció que el Gobierno ha aprobado el proyecto de construcción de dos glorietas de acceso desde la A-49, al Centro Hospitalario de Alta Resolución (Chare) de Lepe.

El ministro, que realizó el anuncio a través de su cuenta en Twitter, informó de que la actuación cuenta con un presupuesto estimado de 2,28 millones de euros, si bien aún no ha salido a concurso público. El centro ya está terminado y se encuentra a la espera de la construcción de la carretera.

El Ministerio de Fomento aprobó el pasado mes de octubre el proyecto de trazado de los accesos al Chare, los cuales estaban ya contemplados en un convenio que en el año 2005 firmaron el Ayuntamiento de Lepe y la Junta de Andalucía.