Cerca de la mitad de los diagnósticos de VIH se hacen en un estado avanzado

La mitad de los diagnósticos de VIH se siguen realizando de manera tardía, según los datos facilitados por el Plan Nacional sobre el sida y que reflejan bastante fielmente, la situación que se vive también en Huelva.La directora de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Infanta Elena, Dolores Merino, indicó que un diagnóstico temprano es importante pues de él en buena medida, "depende que el paciente tenga un mejor pronóstico vital y una mayor expectativa de vida que puede acercarse a la de una persona sin VIH".

La especialista adelantó que la tendencia de nuevos casos es ligeramente descendente y en esto también coincide Huelva con la media nacional. La Consejería de Salud hará hoy públicos los datos oficiales sobre nuevas infecciones y casos de sida con motivo del día mundial de esta enfermedad.

Dolores Merino mostró la necesidad de incentivar nuevas campañas informativas que impulsen la prevención: "la gente ha perdido la preocupación y el miedo ya que tiene la idea de que es una enfermedad crónica de la que nadie se muere". Pero aunque los avances en el tratamiento han sido espectaculares, en el campo de las mentalidades la cosa va mucho más lentamente. Con un diagnóstico adecuado y a tiempo, la calidad de vida no se resiente en exceso pero el principal miedo del paciente sigue siendo el rechazo social y la estigmatización que aún se padece. Esa sea quizá una de las razones por las que muchas personas siguen mostrando reticencias a la hora de efectuarse la prueba.

Respecto a las maneras de transmisión, Merino explicó que "ha bajado mucho la de la vía parenteral por el uso de las drogas así como la transmisión vertical (madre-hijo) que es prácticamente testimonial. Los dos modos más habituales son el de las relaciones sexuales de riesgo entre hombres (HSH) y las heterosexuales.

Las infecciones a través de las relaciones HSH suponen más de la mitad de la totalidad. A nivel nacional son el 53% , mientras que las de la vía heterosexual alcanzan el 26,5% El Plan Nacional indica asimismo, un 20% de casos en los que no se notifica la vía de infección aunque Merino deduce que la inmensa mayoría de este porcentaje hay que asignarlo al grupo HSH que a veces tiene reticencias a la hora de reconocer esta vía de contacto sexual. De este modo, no es descaminado indicar que las infecciones por vía HSH son las responsables del 75% del total.

A nivel general, hay un 18% de personas con VIH que lo desconocen. De los que sí lo saben, entre el 75% y el 79% reciben tratamiento antirretroviral. La conclusión de todo ello es que el 73% de los afectados por el VIH tienen supresión viral lo que significa que la enfermedad está controlada.

Dado que los diagnósticos tardíos son casi la mitad de los casos nuevos registrados durante este 2017, la media de edad es algo elevada: 36 años. Se deduce que a un diagnóstico más temprano, la edad media será más baja, lo que sería de beneficio para el paciente y para su tratamiento.

Respecto al género, el desequilibrio es contundente; 1,5 mujeres por cada 8,5 hombres.Hay que reiterar que todos estos datos son a nivel nacional pero que reflejan muy bien la situación onubense que se hará hoy pública.

La Unidad de Enfermedades Infecciosas del Infanta Elena lleva años siendo puntera a nivel nacional. Mantienen un seguimiento estricto del millar de pacientes que atienden y que están afectados por el VIH. Tanto es así que si alguno de ellos no va a las consultas es llamado para no perder el contacto. Merino subrayó la importancia que tiene el mantenimiento del tratamiento para conseguir la supresión viral y que no surjan resistencias. Todos ellos son controlados desde el hospital pues "necesitan el control de los especialistas ya que los fármacos a veces presentan interacciones". La directora de la unidad quiso expresar su agradecimiento a Farmacia Hospitalaria, encargada de la distribución de los medicamentos y a Cruz Roja. En ambos casos se colabora también en el seguimiento de los pacientes.

En cuanto a las pruebas rápidas, que suelen usar las ONG, Merino expresó su utilidad y fiabilidad; "incluso ahora se están haciendo con sangre además de la saliva, al estilo de las pruebas de diabetes que suponen un pequeño pinchazo en la yema del dedo" con la ventaja de que la sangre aporta una mayor fiabilidad. Ratificó que se trata de pruebas muy fiables y tienen una enorme sensibilidad". Aun así, si dan afirmativo, deben llevarse a cabo una confirmación. Esa sensibilidad no obstante hace que pueda darse algún caso de falso afirmativo pero no de falso negativo.