Cerca de 2.000 estudiantes sabránel día 18 si tienen plaza en la UHU

Hoy concluye el primer plazo de entrega de solicitudes para conseguir plaza en alguno de los grados que oferta la Universidad de Huelva (UHU) para el curso 2017/18. De este modo ha arrancado todo el proceso burocrático que ha de permitir que el aspirante a entrar en la Enseñanza superior logre un lugar en la titulación de su predilección, lo que a veces no es tarea fácil. Las solicitudes procederán en su inmensa mayoría, de los 1.935 estudiantes que se examinaron de Selectividad el mes pasado.

Desde el 23 de junio hasta hoy se ha extendido el plazo de entrega de solicitudes. También a partir de hoy mismo esperarán como agua de mayo el día 18 que es la fecha que el Distrito Único Andaluz (DUA) tiene marcada como la jornada en la que se harán públicas las primeras adjudicaciones.

Para los nuevos en las lides universitarias conviene recordar que se trata de un proceso muy dinámico que se prolongará hasta mediados de septiembre, que es cuando se lleve a cabo la cuarta y última adjudicación de cara al curso 2017/18. Tras ésta habrá otras dos más que son las que corresponden a la segunda fase cuyo plazo de entrega de solicitudes será entre el 21 y el 25 de septiembre.

Un dato importante es que en el día de la primera adjudicación se conocerá el de la nota de corte que habrá quedado establecida en el acceso a los grados como fruto de la ley de la oferta y la demanda.

Desde la propia Universidad de Huelva se insiste en aconsejar que hay casos en los que no es aconsejable proceder de manera inmediata a la matriculación. Al estar incluida la UHU en el

Distrito Único Andaluz, es más que probable que las adjudicaciones realizadas no sean las que el alumno tiene como primera opción, es decir, que en principio no haya conseguido la titulación deseada. Esa es la razón por la que hay casos en los que no es aconsejable proceder a la matriculación. Son varias las adjudicaciones previstas y es muy posible que haya movimientos en las notas de corte, producidos principalmente, por haber estudiantes que consigan su primera opción y renuncien a la que tienen segura en la primera adjudicación.

Esto conllevará que la nota de corte experimente un viaje a la baja y que se abran posibilidades para los que se quedaron a las puertas y que ahora sí tienen posibilidades de lograr una plaza en la titulación deseada. Como ejemplo, Enfermería es tradicionalmente, el grado con nota de corte más elevada. No es desdeñable el número de aspirantes que, como primera opción, se plantean Medicina y si no consiguen acceso ahí, se quedan en Enfermería. Esta última titulación tiene durante este mes de julio, una nota de corte que supera el 10. Al final de todo el proceso de adjudicaciones y matriculaciones, esa nota suele bajar notablemente hasta quedarse aproximadamente en 7,6. Es de suponer que para el curso próximo, la evolución sea muy parecida.

De este modo, desde la Universidad de Huelva insiste en ese mensaje de tranquilidad, ya que esos datos tienen un componente de volatilidad elevado.

El curso 2017/18 oferta en la Onubense un total de 37 grados ya que en esta ocasión hay que sumar tres nuevos dobles grados.

Ya en julio de 2016, la gran mayoría de las titulaciones de grado aparecieron con un 5 de nota de corte lo que se interpreta como que la adjudicación está asegurada y no hay problemas para la matriculación.

Las titulaciones de grado de la Onubense que curso tras curso exigen más nota de corte son: Enfermería, Psicología, Ciencias de la Actividad Física y Deportes, Educación Infantil, Educación Social y Educación Primaria, todas ellas con más de 7 de nota. Química y Derecho se quedaron muy cerca de ese 7.

Cuando llegó mediados de septiembre, ya a las puertas del curso 2016/17, había seis titulaciones en la UHU cuyas plazas ya estaban todas ocupadas aunque el 72% del total de las plazas ofertadas por la Onubense quedaron cubiertas en julio.

El mes pasado se examinaron de Selectividad en Huelva, 1.935 alumnos. A éstos se sumará una cifra en septiembre, que girará en torno a los 500. No todos ellos estudiarán en la Onubense aunque también es cierto que la UHU recibirá alumnos de otras provincias preferentemente de Sevilla, Cádiz y Badajoz teniendo superávit como resultado entre los que se marchan y los que vienen.