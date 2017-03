El Centro de Transfusión Sanguínea realiza una campaña de donación en la Universidad

El Centro de Transfusión Sanguínea organiza una nueva edición de su campaña anual de donación de sangre en las distintas sedes de la Universidad. La campaña, que se viene celebrando ininterrumpidamente en los últimos años con una importante acogida entre el colectivo, tiene una primera fase en primavera y una segunda en el mes de noviembre. En este caso incluye la realización de un total de cinco colectas en los campus de la Universidad de Huelva para todas las personas que quieran apoyar esta práctica solidaria, la primera de las cuales tuvo lugar el lunes 13 en la Facultad de Ciencias del Trabajo. Ayer fue la segunda en el Aulario Paulo Freire y el jueves 30, la tercera en la sala de lectura nº 2 del Aulario Galileo Galilei de 10:00 a 14:00, mientras que las siguientes se llevarán a cabo el martes 4 de abril en la sala de juntas de la Facultad de La Merced y el jueves 6 de nuevo en la sala de lectura nº 2 del Aulario Galileo Galilei, siempre de 10:00 a 14:00.

La donación de sangre -recuerda la Consejería de Salud- no supone ningún riesgo para la salud y se trata de un bien altamente necesario para la actividad sanitaria cada día. Los requisitos para donar son tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos, no padecer anemia y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades, como por ejemplo la hepatitis, la sífilis o el sida.

Las personas que quieran conocer el horario y lugar de las colectas que se realizan a través de las unidades móviles del centro de transfusión por toda la geografía provincial pueden hacerlo en la página web del SAS visitando en concreto, el apartado Donar sangre.