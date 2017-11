Centrarse en las necesidades de los demás es una estrategia de salud y felicidad

Laúnica confesión religiosa que hay detrás de esta certeza es creer en las personas. Yo creo en las personas. Por eso, aunque el titular parezca una frase de púlpito, confío en que hasta los más descreídos tomen nota de esta importante clave para vivir: el ser humano es más feliz cuando se centra en las necesidades de los demás.

Expertos de la psicología, la sociología y otras disciplinas humanistas han llegado a las mismas conclusiones. Se basan en cómo nos satisfacen las experiencias desde la compasión natural que nos surge en las relaciones con los demás. Desde la famosa jerarquía de necesidades del psicólogo estadounidense Abraham Maslow, hasta los más recientes estudios fisiológicos sobre cómo incide en la salud el estado emocional, queda patente que nuestro equilibrio interior depende en gran medida de la calidad de las relaciones que tenemos con las personas próximas y del nivel de satisfacción que sentimos en nuestro rol social.

El primer hábito que hay que evitar es hacer juicios moralistas basados en prejuicios

Por tanto, si tenemos en cuenta que nos relacionamos con nosotros y con los demás a través de la todopoderosa e inevitable comunicación, este sería el primer factor a cuidar: cómo nos comunicamos.

La Comunicación No Violenta como estrategia de vida

La Comunicación No Violenta es un método de resolución de conflictos desarrollado hace varias décadas por otro psicólogo estadounidense, Marshall Rosenberg. Se basa en la empatía con uno mismo y con los demás, esto es, en la idea de que cuando la persona puede identificar y entender sus propias necesidades y sentimientos, y también entiende las necesidades y sentimientos de los demás, es más fácil evitar o resolver el conflicto.

Este modelo de Comunicación No Violenta lo conocí hablando de inteligencia emocional con un interesantísimo amigo belga al que le debo el tema de este artículo (¡gracias Mick!). De hecho, díganme si no a qué les suena esto: saber qué siento yo, saber qué sienten los demás y saber expresarlo de forma que nos sirva para sentirnos mejor. Esto es inteligencia emocional, y en eso se basa el modelo que Rosenberg aplicó en programas de paz por todo el mundo, y que aún hoy muchos mediadores siguen.

Desde ese enfoque, del modelo de Comunicación No Violenta o Empática de Rosenberg me gusta mucho cómo identifica los hábitos de pensamiento o de lenguaje que nos alejan de la empatía y nos impiden lograr una comunicación asertiva.

El primer hábito que según Rosenberg hay que evitar es hacer juicios moralistas basados en prejuicios, etiquetas o comparaciones. Mucho más fácil de decir que de hacer, especialmente con nosotros mismos: "se me dan fatal los números", "seguro que se me notan los nervios…"

Otro hábito que no facilita la comunicación es hacer demandas que incluyan implícita o explícitamente amenazas de castigo. Suelen empezar por un "si" condicional, seguir con un "pero" y terminar con un inquietante "tú sabrás".

Y un tercer hábito que bloquea la comunicación según Rosenberg es obviar la responsabilidad personal, o en palabras más claras: esa fea costumbre de escurrir el bulto con frases del tipo "me vi obligado a", "tenía que" o "el tráfico era…"

Cómo decir lo que quiero decir

Para que además de leer hoy puedan entrenar su comunicación personal o profesional, aquí tienen algunas recomendaciones. Están sacadas de las coincidencias entre el método de la Comunicación No Violenta y otras técnicas de comunicación asertiva. Así que piensen: ¿a quién quieren transmitir algo, quizás una crítica o una corrección de conducta, y hacerlo de forma constructiva para mantener las puertas de la relación abiertas? Recuerden que de la calidad de sus relaciones depende su propia felicidad, y su salud.

-Paso 1: Dedíquele tiempo a prepararse, a recordar los hechos concretos, las actitudes que queremos transmitir o corregir. No improvise.

-Paso 2: Elija el momento oportuno, la ocasión más cercana en la que pueda tener su estado de ánimo centrado. Y pida permiso. El mensaje es mucho más útil y efectivo cuando confirmamos que quieren recibirlo.

-Paso 3: Describa de forma aséptica la situación, sin juicios, sin interpretaciones. No imagine las intenciones de la otra persona. No es lo mismo decir "te encanta hacerte notar llegando tarde" que decir "has llegado tarde cinco veces esta semana". Evite generalizar. Los "siempre", "nunca", "todos", "nadie", sólo van a servir para que la otra persona se cierre.

-Paso 4. Describa ahora sus propios sentimientos. Cuente las consecuencias que tienen en usted las conductas o hechos descritos. Y mucho cuidado de nuevo, porque no es lo mismo decir "has llegado tarde esta semana cuatro veces dejándome claro que no te preocupa lo que yo sienta" a decir "has llegado tarde esta semana cuatro veces y eso me hace sentir mal".

-Paso 5. Cállese un momento. Si lo ha hecho bien, el silencio ahora es imprescindible. La otra persona puede interiorizar y usted ordenar sus pensamientos para el último paso.

-Paso 6. Sugiera sin imponer conductas alternativas, y de libertad a la otra persona para aceptar la sugerencia. No sentencie, ni hable de castigos implícitos. Lo más efectivo son los "me gustaría… que llegaras puntual" o "te sugiero… que te pongas una alarma", y no el temido "tienes que… hacer lo que yo te digo". Cierre asegurado.

Desde esta perspectiva, la comunicación asertiva, empática, no violenta o como queramos llamarla es la clave para conseguir logros tan importantes para nuestra sociedad como la paz, la integración cultural, o el mejor de los climas laborales en las empresas, entre otras muchas aspiraciones. Y entonces, ¿a qué esperamos para comunicarnos bien?