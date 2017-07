Centenarios pero no decanos

El progresivo envejecimiento de la población encuentra parte de su explicación en el aumento de la esperanza de vida, que en España ha crecido en las últimas décadas hasta los primeros puestos de los países occidentales. La tendencia se traduce en un mayor número de ancianos, pero también de más edad. Y entre estos, los centenarios se han convertido en paradigma. Sólo en tres lustros, desde 2002, la población con cien años o más se ha duplicado en la provincia de Huelva. De los 38 que había entonces, en el comienzo de las series detalladas de población residente manejadas por el INE, se ha pasado a 77, según el último dato, a 1 de enero de 2017.

El aumento de este grupo de mayores ha sido paulatino en los últimos años. Más significativo fue al comienzo del periodo referido, cuando se dio el salto mayor, de los 38 de partida a los 61 contabilizados en el dato de 2007, como ejemplo, sólo cinco años después. La tendencia posterior ha sido más suave pero siempre al alza.

87%Mujeres centenarias. Hay un claro dominio femenino entre la población con cien años o más.

En lo que va de década, el crecimiento ha sido del 13,2%, con siete nuevos ancianos centenarios, en términos absolutos. Aunque lo significativo no es este dato sino el crecimiento que se espera proyectar en los próximos años, por los que vienen detrás empujando.

Como base para dar dimensión al aumento de la longevidad, el dato de variación entre los mayores de 65 años vale como referencia. Desde 2010 es del 11,7% al alza. Incluso si se retrocede quince años atrás, hasta 2002, el incremento se eleva hasta el 17,3%. Pero es que en el caso del tramo de edad entre 95 y 99 años, la variación en lo que va de década es el doble y llega al 33,7%, que sube más incluso, hasta el 38,4%, considerando a los mayores de 90 años.

Las conclusión de la mayor longevidad ganada en los últimos años es evidente. Se vive más y llegan cada vez más personas a umbrales extraordinarios anteriormente, que ahora empiezan a normalizarse. En ese contexto, las mujeres se llevan la palma. El 87% de la población centenaria en Huelva es femenina; hace tres lustros era casi veinte puntos menos, sólo del 68,4%, aunque ha ido aumentando progresivamente hasta el momento actual en el que, a 1 de enero de 2017, había en la provincia 67 mujeres y sólo 11 hombres por encima de los 100 años.

El fenómeno no es cosa solo de Huelva, aunque es cierto que la incidencia mayor se da en España en provincias y comunidades del interior. En Andalucía, incluso, el dato onubense no es de los más relevantes porque ya, de hecho, se encuentra en el furgón de cola del país. Sólo en Almería, Cádiz y Sevilla, en la misma comunidad, y Murcia, en el resto, tienen peor proporción de centenarios entre su población. En la provincia onubense es de 14,9 personas por cada 100.000 habitantes, mientras la almeriense, también con menor valor absoluto (74), marca la densidad más baja en España. Soria, también con un número de personas más bajo que el de Huelva (76), fija el tope nacional con 84,5 ancianos centenarios por cada cien mil habitantes. Por una vez, la Huelva centenaria no es decana.