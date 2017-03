El Caruh debatirá la elección del delegado tras la dimisión de Romero

El delegado del Consejo de Alumnos y Representantes de la Universidad (Caruh), Cristóbal Romero, presentó ayer su dimisión a raíz de la polémica suscitada por la desaparición de la sede de esta entidad de 2.500 euros que tenían como destino el Programa Matrícula. Esta es una iniciativa promovida por el actual rector, Francisco Ruiz, con el propósito de ayudar a aquellos alumnos que tienen dificultades a la hora de afrontar las tasas. El Caruh, en su afán de colaborar con dicho programa, organizó un año más una fiesta para recaudar fondos. Junto a su anuncio de dimisión Romero adelanta su intención de emprender acciones legales, de modo que no parece que la paz vaya a volver al colectivo estudiantil de la Onubense. De todo ello seguro que se hablará hoy en la convocatoria de pleno extraordinario que tiene como dos puntos a tratar la dimisión del equipo de Caruh y establecer un nuevo calendario de elecciones.

En un extenso comunicado, Romero pormenoriza el desarrollo de los acontecimientos desde que se convocó la fiesta solidaria que tuvo lugar el 10 de noviembre de 2016. En aquel entonces Romero era vicetesorero del equipo anterior, ya que él asumió su cargo como delegado tras las elecciones celebradas el pasado mes de diciembre.

En su pormenorizado relato, Cristóbal Romero defiende la transparencia con la que ha actuado durante su corto período como máximo representante de los alumnos de la Universidad de Huelva (UHU) y cómo desde el momento en que hubo conocimiento de la desaparición de los 2.500 euros que estaban en la sede del Caruh, se procedió a realizar todas las diligencias posibles para aclarar la desaparición con una denuncia en la Comisaría de la Policía Nacional incluida.

Para lo que Romero ha resultado más ácido y frustrante ha sido la campaña que incluyó ataques en las redes sociales y a través de carteles que cuestionaban la actuación del Caruh en el asunto del dinero: "En ese contexto de búsqueda de soluciones y con otro pleno a la vuelta de la esquina para hablar largo y tendido sobre la desaparición de ese dinero, amaneció la Universidad y media Huelva el miércoles 8 de marzo, con carteles con títulos de Caruh Ladrón y las redes sociales ardiendo con publicaciones en las que se nos llamaba a los integrantes del Caruh ladrones, estafadores e incluso casta. Incluso se publicó un vídeo en Youtube con el título El Caruh roba 2.500 euros de la fiesta solidaria. Si esto no fuera poco, también se creó el hashtag #CARUHcorrupto y lanzaron notas de prensa a los periódicos en la misma línea de diálogo.

Dado que el pleno que el Caruh celebró este mismo mes descartó la posibilidad de que este organismo emprendiera acciones legales, Cristóbal Romero anuncia que "en lo personal, no voy a dejar que ninguna persona nos tache de ladrones, estafadores y demás insultos cuando todos y todas los que componemos el Caruh estamos día sí y día también al pie del cañón luchando por todo el alumnado, por lo que no pienso dejar que se manche la imagen ni de mí ni de mis compañeras y compañeros y voy a hacer absolutamente todo lo que esté en mi mano para que así sea". Asimismo añade que "quiero dejar claro que hemos luchado hasta nuestro último aliento para llegar al fondo del asunto con la desaparición del dinero y que no hemos parado de trabajar desde que lo supimos para esclarecer los hechos cuanto antes. Además, a cada pleno se ha llevado siempre un informe económico reflejando los gastos habidos hasta la fecha y cuyas facturas se encuentran en la sede del Caruh".

En el pleno de hoy es más que probable que salga la reclamación de parte de los delegados de titulación que quieren que la elección del máximo representante del Caruh sea directa de los estudiantes.