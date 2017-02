Caraballo solicita a Cospedal una reunión para tratar el proyecto CEUS

Si el jueves era el alcalde de Huelva quien enviaba una carta al nuevo ministro de Fomento para tratar las infraestructuras de la capital, ayer el presidente de la Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo, hizo lo propio con la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, tras la confirmación en el Congreso de los Diputados por parte del Gobierno central de que "no ha solicitado ni ha recibido ninguna subvención de la Unión Europea" para el Centro de Ensayos y Experimentación de Sistemas no Tripulados (CEUS), previsto en la localidad de Moguer.

"No podemos consentir que el gobierno de Mariano Rajoy siga ninguneando a esta provincia, mirando para otro lado y no contemple inversiones en ella que favorezcan su desarrollo presente y futuro", reclamó Caraballo.

Ante esta respuesta, entiende que se trata de una "falta muy grave", con un proyecto que considera "decisivo" para el futuro de la provincia, de ahí que insista en que "no se puede dejar escapar".

El valor del proyecto de aviones no tripulados de Moguer es, "sin duda, uno de los proyectos más importantes que aguarda la provincia de Huelva", explicó el presidente de la Diputación, por su importancia en este segmento de la aeronáutica cada vez más en alza. De ahí, "la inquietud manifiesta" al contemplar de nuevo, como ya ocurriera en los PGE de 2016 "la no inclusión del proyecto en los Presupuestos Generales del Estado para 2017". "Esto supone un nuevo varapalo a un proyecto que no sólo esperan los empresarios, sino también el resto de agentes sociales, considerándolo básico para la economía de la provincia ya que la situaría a la vanguardia del sector de la aeronáutica".

El pasado mes de noviembre el teniente general Ignacio Azqueta, el director general del INTA, organismo que depende del Ministerio de Defensa, reconoció que este proyecto "no era un proyecto olvidado". En concreto insistió en que seguían trabajando "día a día" para conseguir financiación europea. No obstante, aseguró que el objetivo era reducir 14 de los 40 millones de costes que se habían previsto inicialmente, pero "sin que el mismo pierda las capacidades diseñadas".

Por este motivo, y dado que las decisiones que está tomando el Ministerio de Defensa respecto a este proyecto son "determinantes" para el futuro de la provincia de Huelva, "no proporcionando hasta el momento ningún tipo de solución al respecto", el presidente de la Diputación solicitó una reunión urgente para analizar la problemática y plantear soluciones a este proyecto que influye en el bienestar presente y en el desarrollo futuro de la provincia. "La impasividad del Gobierno ante este proyecto está generando un clima de incomprensión no sólo en la ciudadanía, sino en las instituciones y en los posibles inversores, impidiendo el desarrollo presente y futuro de esta provincia".