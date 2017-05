Caraballo llama a la unión y culpa a los sanchistas de frustrar la integración

Para el secretario general de los socialistas onubenses, Ignacio Caraballo, ya no cabe hablar de corrientes o de mareas, toda vez que se han cerrado dos etapas: las primarias del PSOE y las asambleas de las agrupaciones que el sábado desembocaron en el tenso congreso provincial, en el que no hubo integración entre los partidarios de Susana Díaz y los de Pedro Sánchez.

Según aseguró ayer el dirigente socialista, los partidarios del secretario general electo "no quisieron integrarse" en la lista de 18 delegados que fue propuesta por la ejecutiva y refrendada por el 90% de los compromisarios. Así, "la gran foto es que ellos no han querido integrarse", insistió.

En este listado la ejecutiva sólo incluyó a una persona afín a Sánchez, la ex alcaldesa de Isla Cristina, María Luisa Faneca. La socialista suena como posible miembro de la dirección del partido. Fue la única andaluza que se mantuvo al lado de Sánchez cuando éste anunció su intención de promover un Gobierno alternativo (entonces dimitieron 17 miembros de la dirección federal).

Los partidarios de Sánchez, agrupados en la plataforma Militantes en Pie, exigieron la integración de cinco nombres, representación que, a su juicio, es la que les correspondía en función del resultado de las primarias en Huelva. El colectivo considera que la inclusión de Faneca atiende a una decisión de la ejecutiva y a una elección de la ex regidora que ellos respetan y que entienden como algo personal, al margen de la plataforma.

"Se les dio la opción de incluir a una persona más y no quisieron. La responsabilidad es de ellos. Me extraña, además, que no quieran contar a Faneca como una persona afín a Sánchez", manifestó ayer el también presidente de la Diputación.

En cuanto al baremo de un delegado por cada 75 militantes -esta ratio propició que los sanchistas no pudieran contar con el 20% de los 107 delegados, de forma que no pudieron presentar una lista alternativa- Caraballo aseguró no entender las críticas "a toro pasado" sobre el mismo, toda vez que este baremo fue "una decisión de la ejecutiva, en la que hay gente de la plataforma y se aprobó sin ningún voto en contra", tal y como ya ha asegurado en otras ocasiones.

En el argumentario esgrimido por el socialista también figuró un contundente "que nadie dude del apoyo de Huelva a Sánchez". Al respecto, recordó que Huelva apoyó con un 37% la primera elección de Sánchez y la segunda con un 36%, lo que demuestra, a su juicio, que la provincia "dio la cara y se dejó la piel" por él, a lo que añadió que "si toda España hubiera dado el resultado de Huelva, él sería presidente del Gobierno ahora mismo", así como que "si mañana hubiera elecciones Huelva sería una de las provincias que más lo votaría".

Caraballo felicitó también a la militancia por la alta participación en el congreso provincial extraordinario y aseguró sentirse satisfecho con el resultado. A su juicio, ha sido "una prueba de sensatez de y democracia y si la tenemos en las asambleas, también la tenemos para gobernar la sociedad española".

Bajo su punto de vista, hubo diversidad de opiniones y de puntos de vista, que es "lo normal en el partido que más se parece a la sociedad onubense, y por eso recoge tan buenos resultados".