Caraballo insiste en los "intereses privados" tras la marcha sanitaria

Cuando quedan apenas 24 horas para que una nueva marea blanca transite por las calles de Huelva, las partes enfrentadas en este conflicto permanecen aún muy lejos de alcanzar un acuerdo. Ni en el aspecto médico, ni en las motivaciones que llevan a la celebración de esta manifestación. Por si el lunes no lo había dejado suficientemente claro, el presidente de la Diputación y secretario provincial del PSOE de Huelva, Ignacio Caraballo, volvió a insistir ayer en que detrás de la manifestación sanitaria prevista para mañana hay "intereses del sector privado", tanto por parte de la portavoz de la plataforma que la organiza Huelva, por una sanidad digna, la doctora Julia Paloma Hergueta, que "trabaja en la sanidad privada", como por parte del PP.

No parece dispuesto el máximo dirigente del socialismo onubense a templar los ánimos para ver si una estrategia de pacificación frena la afluencia a la concentración. Caraballo respondió a la invitación que le ha cursado la plataforma para que participe en la marcha y señaló que él no va a estar presente. Al mismo tiempo, no quiso dejar pasar la ocasión para poner la mira sobre el PP, del que lamentó que haya hecho un llamamiento hacia esta manifestación que, a su juicio, "está manipulada totalmente" por este partido.

Para Caraballo, "el PP no tiene por qué recortar en sanidad y sin embargo lo está haciendo y hace un llamamiento para esta manifestación cuando incumple el convenio para urbanizar los terrenos del Chare de la costa, construido por la Junta y aún cerrado".

Por tanto consideró que tanto por parte de la portavoz de la plataforma Huelva, por una sanidad digna como por la del PP "hay un claro interés contra la sanidad pública y a favor de la privada", por lo que considera que "hay que hablar claro y que cada uno sepa quiénes son los acompañantes".

Frente a estas manifestaciones del presidente de la Diputación surgió ayer la voz de Podemos, algunos de cuyos miembros en Huelva acudirán a la manifestación. No obstante, desde la formación morada se reclamó ayer que "la organización de la protesta fuera más nítida en este sentido".

El parlamentario por Huelva de Podemos, Jesús Romero, contradijo las palabras sobre la sanidad pública del propio Caraballo y en rueda de prensa señaló que el PSOE "lo que hace constantemente es defender los intereses neoliberales que benefician la privatización" y ha añadido que existen casos de concertación como el de "la clínica Los Naranjos por la venta de la antigua sede del PSOE que aún no ha sido aclarado".

Por ello, Romero aseveró que la Junta de Andalucía debe "garantizar una financiación pública y los recursos adecuados", algo que en opinión del parlamentario no se está produciendo ya que Huelva es "la provincia con mayor lista de espera, especialmente en las citas de especialidades", algo de lo que ha hecho responsable al PSOE "con sus políticas de austeridad en la sanidad".

En la misma línea del parlamentario podemita se manifestó la responsable de Municipalismo de la formación en Andalucía, Rocío Van der Heyde, quien también defendió la presencia de Podemos en la manifestación por la situación en la que se encuentra la comunidad autónoma, que es "la última en camas por habitante o en quirófanos por habitante". Van der Heyde arremetió contra el Ejecutivo andaluz y criticó "la precariedad y el abandono" que sufre la provincia en materia sanitaria por parte del Gobierno andaluz.