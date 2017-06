Caraballo deshoja "la margarita" de su candidatura al frente del PSOE

La incógnita se mantiene. Ignacio Caraballo sigue sin aclarar si optará a la reelección como secretario general provincial del PSOE, aunque ayer aseguró que será una decisión que tome muy pronto, en cuestión de días. "Estoy deshojando la margarita", dijo de un modo gráfico.

El tópico le vale aquí al dirigente socialista para el dilema que se plantea: continuar dirigiendo su partido en la provincia de Huelva o retirarse de la primera línea política para disfrutar del tiempo libre. "No es un problema de apoyos sino de plantearme si ha llegado el momento de parar".

Caraballo se refirió a su continuidad al frente del PSOE en su comparecencia de ayer en la Diputación que preside. No sólo no rehuyó las preguntas de los periodistas sino que se explayó en las respuestas, cómodo en el terreno, con discurso sereno y seguro, como emplea sobre todo en los últimos tiempos, aun a riesgo "de que me riñan luego por hablar demasiado", repitió ayer también.

Por eso explicó que no duda por falta de apoyos. "Tengo la suerte de contar con un alto porcentaje de alcaldes que me piden que me presente y que me apoyan". La regidora iliplense, Laura Pichardo, presente en el acto, expresaba ese apoyo fuera de micrófonos, como eco que reafirmaba esas impresiones del jefe de partido.

"La decisión será consensuada con los alcaldes y con los secretarios generales de las agrupaciones de la provincia", apuntó, por si había alguna duda al respecto.

Pero la variable aquí, confesó, es personal. "Uno lleva mucho ya en política y a uno le gusta también la vida familiar, hacer deporte, leer, viajar no por trabajo y hacer muchas de las cosas que se quedan en el camino", explicó. "Éste es un problema más bien personal, de plantearme si ha llegado ya el momento de parar", insistió.

Para que no haya equívocos, no pasó por alto hablar de su satisfacción por el trabajo que realiza hace años en política. "En todo lo que me meto lo doy todo. No me gustan las medias tintas". Por eso habló de la intensidad de su agenda diaria, que le lleva a recorrer la provincia cada semana para reunirse con alcaldes de todos los signos políticos, dijo.

"He decidido no ir a un viaje a Cochabamba [Perú] como presidente de la Famsi porque me obligaba a estar una semana fuera, y no es algo que me pueda permitir. Hay muchos asuntos que atender aquí para estar tanto tiempo fuera", apuntó a modo de ejemplo.

Ni el nombramiento de vicepresidencias activas le ha permitido aminorar su actividad también en la Diputación, "porque al final todo el mundo quiere exponer sus problemas al presidente".

Ignacio Caraballo, en cualquier caso, reiteró su especial satisfacción por su trabajo en política y su dedicación por el desarrollo de la provincia de Huelva, "por lo que le das a los demás".

"Estamos en capilla", insistió. "Espero decirlo pronto y que en unos diez días la cosa esté clara". No precisó más sobre el sentido de su decisión. Aunque, insistió, no se trata de falta de apoyos sino de una cuestión personal que, de todas formas, será "consensuada" con el resto de responsables socialistas en la provincia.