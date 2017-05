Caraballo: "Si convertimos las primarias en una guerra eterna, el PSOE no sobrevive"

La partida de cromos comenzó en la tarde de ayer, una vez que en la lista de 18 delegados propuestos por la Comisión Ejecutiva Provincial (CEP) del PSOE para representar a la provincia en el congreso federal de junio (hoy se celebra el congreso provincial en el que se decidirán los nombres) sólo había una sanchista: María Luisa Faneca. La ex alcaldesa de Isla Cristina, que suena como posible miembro de la dirección del partido, fue la única andaluza que aguantó al lado de Pedro Sánchez cuando éste anunció su intención de promover un gobierno alternativo. Entonces presentaron su dimisión 17 representantes de la dirección federal.

Aunque la ejecutiva no quiso hacer públicos los nombres de los integrantes del listado, que está encabezado por el secretario general del PSOE provincial, Ignacio Caraballo, confió en que esta "lista de consenso cuente con el respaldo de la mayoría". El apoyo de los sanchistas, al menos hasta el cierre de esta edición, no lo tenía, si bien la plataforma Militantes en Pie dejó claro que la noche era larga y que no renunciaría a negociar para integrar a cinco afines a Pedro Sánchez.

La dirección del partido confía en que haya "consenso" y el 90% apoye su propuesta

Esta es la cuota, a juicio del colectivo, que les corresponde según los resultados de las primarias a nivel nacional y provincial. Los sanchistas, que tacharon la lista de "absolutamente divisoria" y en la que sólo está "la orgánica", argumentaron que la propuesta "ningunea" y deja en la "irrelevancia" a militantes de la provincia que quieren transformar el partido. Un cambio que, en su opinión, es "imprescindible", dada la actitud de "prepotencia" de la ejecutiva.

Militantes en Pie, de este modo, dejó claro que buscará hasta el final una lista integradora y, respecto a la posibilidad de presentar una lista alternativa en el cónclave de hoy, se limitaron a precisar que si no se logra la pretendida integración "se barajarán otras posibilidades". "Vamos a seguir negociando hasta el final. Ahora la pelota está en su tejado", señalaron.

Para el colectivo, la propuesta de los 18 delegados del CEP no responde en absoluto al discurso mantenido por Susana Díaz y por Ignacio Caraballo en la mañana de ayer, cuando el secretario general de los socialistas de Huelva rompió su mutismo y se pronunció (se explayó) sobre el resultado de las primarias.

Aunque el también presidente de la Diputación apoyó a Susana Díaz, una vez que Pedro Sánchez ha sido elegido secretario general, se declaró "más de Pedro que el mismo Pedro". "Entiendo que ahora somos todos sanchistas, lo ha dicho ya la presidenta", manifestó. Así, recordó que en su día apostó por Carme Chacón y que cuando Rubalcaba fue elegido "no pasó absolutamente nada" y al día siguiente se puso "a sus órdenes". Y es que, en este punto, "se acabaron las corrientes" porque "si convertimos las primarias en una guerra eterna el partido no sobrevive".

Respecto a la candidatura que hoy llevará la ejecutiva provincial al congresillo, apostó por que ésta recibirá el respaldo del 90% de los delegados, lo que no quita, tal y como señaló, que pueda proponerse otra lista en caso de que el 20% de los delegados así lo considere, una opción que es "lícita". En este punto, el dirigente socialista lanzó un aviso a navegantes por si la elección de los delegados plantea discrepancias: "Si estamos en democracia, lo estamos para todo. Yo me posicioné con Susana pero asumo que sea el secretario Pedro. Todos tenemos que votar y el 50 más uno no es discutible".

En este momento, los militantes de cada agrupación decidirán quién los representa, una cuestión ante la que aseguró que siempre será respetuoso y en la que nunca ha interferido. "Decidí que no habría contaminación en las agrupaciones locales", declaró. Por ello, mostró su malestar con quienes ahora dicen: "¡que viene el aparato!", cuando en el pasado apoyaron cambios en las candidaturas a las elecciones municipales, por ejemplo, en contra de la militancia local.

Así, Caraballo se desmarcó de etapas anteriores -en las que, según aseguró, "impusieron" a Manuel Guerra en Aracena y a José Luis Ramos en Jabugo- para dejar claro que este aparato es "el más democrático que ha pasado por esta provincia" y que las asambleas locales de estos días para elegir a los 110 delegados que van hoy al cónclave se han desarrollado con libertad y autonomía.

"Se habla de sector oficialista y otros pero nosotros y esta nueva ejecutiva cambió de parecer hace mucho tiempo. Yo recuerdo que en las últimas elecciones había, por ejemplo, sector oficialista en Almonte, donde había gente que llevaba muchos años de senadores o alcaldes y llegó gente nueva. Ganó la candidatura (Rocío Espinosa) para presentarse como alcaldesa y la respetamos. A partir de ahí era nuestra alcaldesa y nuestra secretaria general", ejemplificó.

Así, destacó que cada territorio elegirá a los delegados que representen a cada comarca en el Federal, tras lo que defendió que en la lista también deberá estar un miembro de cada agrupación que cuente con más de cien militantes, además del secretario general, el secretario de Organización y el secretario de Política Municipal.

Cuestionado sobre si aspira a repetir como secretario general en el congreso provincial previsto para después del verano, Caraballo consideró "prematuro" pronunciarse ahora, pero recordó que la mayoría de los alcaldes y secretario generales de los distintos pueblos le respaldan.

El PSOE de Huelva, por su parte, destacó el "buen clima" vivido en todas las asambleas de las agrupaciones locales celebradas esta semana para elegir a los 107 delegados que hoy asistirán al congresillo. Representan "a la militancia del partido y de Juventudes Socialistas de toda la provincia".

De este modo, la ejecutiva provincial incidió en que todos los delegados reflejan la voluntad de los militantes en todas las asambleas, donde cada uno se ha expresado "con libertad y se ha llegado a acuerdos en todas las agrupaciones". En este sentido, los socialistas señalaron que, tras las primarias del pasado domingo, "ha llegado el momento de la unidad y de hacer un partido más fuerte aún".