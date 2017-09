Caraballo agradece el respaldo masivo y defiende que el proceso de recogida de avales ha sido "ejemplar"

La palabra que Ignacio Caraballo más repitió esta mañana fue “gracias”. Tras lograr un total de 2.567 avales para optar a liderar el partido (el precandidato José Martín decidió finalmente no presentar los suyos al no lograr el 20% que se requería, tal y como decidió el Comité Provincial), el socialista quiso destacar el masivo apoyo recibido por parte de los militantes, los cargos públicos, las secretarías locales, alcaldes, ediles, etcétera.

A la espera de que su reelección sea ratificada en el Congreso Provincial del PSOE, que se celebrará el próximo 21 de octubre, aseguró que en el proceso, cuya limpieza y democracia defendió, no ha habido ninguna irregularidad, sino un resultado “contundente”. No obstante, restó importancia a los enfrentamientos ocurridos en las redes sociales y aseguró que su candidatura no ha entrado en provocaciones.

De este momo, el secretario general electo dejó claro que "no ha habido ninguna irregularidad en el proceso, sino que el resultado ha sido contundente", a la par que valoró el movimiento de la militancia que propició la recogida del 75% de los avales, por lo que dio "2.567 gracias" a los que le han apoyado. Según aseguró, el proceso ha sido "ejemplar, participativo, abierto y muy democrático".

En cuanto al anuncio de Martín de que recurrirá el proceso ante el Comité Federal, Caraballo aseguró que este trámite tiene que pasar primero por el provincial y luego por el regional, si bien el plazo para hacerlo “ya ha pasado, puesto que es de 24 horas”.

“Entramos en una nueva etapa que debe servir para seguir tiñendo de rojo la provincia con el objetivo de transformar la sociedad”, manifestó. Para ello, destacó que el proyecto que representa se “moderno”, “atractivo” e “ilusionante”.