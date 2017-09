Caraballo agradece el respaldo y dice que "no se ha coaccionado a nadie"

Con la voz castigada por la emoción, el secretario general electo de los socialistas de Huelva reiteró una otra vez en la mañana de ayer su agradecimiento por los apoyos recibidos durante el periodo de recogida de avales, requisito previo en la carrera hacia el liderazgo en el partido del puño y la rosa.

Un total de "2.567 gracias" -el mismo número que los avales recibidos- quiso repartir entre los militantes, los cargos públicos, las secretarías locales, alcaldes y ediles que le han respaldado en un proceso que finalmente su oponente, José Martín, decidió no culminar, toda vez que no presentó los avales al no obtener el 20% estipulado por el Comité Provincial para optar a la Secretaría General del partido. Su candidatura se quedó en el 16%.

Precisamente en cuanto a la reclamación del exalcalde de Aljaraque sobre la celebración de primarias pese a no haber presentado estos avales, y sobre el anuncio de la puesta en marcha de un recurso ante la Comisión Ejecutiva Federal al entender que se han cometido irregularidades, Caraballo aseguró que él es un militante y no tiene capacidad ni intención de ir contra lo que aprobó el Comité Provincial, máximo órgano entre congresos, que fue la necesidad de reunir ese 20% de avales de la militancia, algo que "han hecho las ocho provincias andaluzas y el 90% de las agrupaciones de este país".

En cuanto al proceso, defendió que ha sido "ejemplar", "participativo", "abierto" y "muy democrático", algo que, a su juicio, sólo el PSOE es capaz de afrontar con garantías. Un proceso que, en sus palabras, hace a los socialistas más fuertes y les sitúa a la vanguardia de la política. "Por eso somos el partido de referencia", manifestó el líder socialista, quien revalida un cargo que desempeña desde 2012.

"A nadie se le ha cogido la mano para que firme y me avale. A nadie se le ha coaccionado", señaló tras destacar que la campaña diseñada por su candidatura ha sido un trabajo "en positivo, para unir, constructivo, en el que el diálogo ha estado presente y en el que la militancia ha aportado ideas".

Así, aunque aseguró que el proyecto aún no está cerrado, hay estipuladas nuevas medidas que se pondrán en marcha, como la creación de la figura del Defensor del Militante, que se encargará de velar por que cada nuevo militante reciba la formación adecuada, además de atender quejas, sugerencias o solicitudes de información; o como la creación del Consejo Provincial de la Mujer, un foro de participación y reflexión feminista, abierto a la sociedad, y cuyo objetivo será debatir e impulsar acciones en pro de una igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.

Además se crearán las secretarías de Dinamización de las Agrupaciones, de Diversidad y políticas Lgtbi, que promoverá la celebración del Orgullo en todas las agrupaciones locales; la de Pueblos Pequeños y Aldeas; la de Memoria Histórica y la Escuela de Formación Curro López Real, figura clave del PSOE onubense. Asimismo, se desarrollará el Consejo Municipal, la constitución del Grupo de Veteranos, y habrá una Comisión Permanente de PSOE-Juventudes Socialistas de Huelva.

"Este equipo es el mejor que tiene el PSOE en España", subrayó Caraballo, quien aseguró sentirse "muy satisfecho y orgulloso" de formar parte de él porque ha contado con "gente muy vinculada" al territorio y en un proyecto que "sigue abierto" hasta el próximo 21 de octubre, fecha prevista para el 13 Congreso Provincial, y que "tiene que servir para seguir tiñendo de rojo a esta provincia y transformando la sociedad".

A su vez, precisó que "ha sido un trabajo de todos y una explosión de júbilo esta recogida de avales", así como un proceso que "ha servido para unirnos más, al reconocer la participación de todos y de todas las agrupaciones en el mismo, para transmitir a los ciudadanos de dónde venimos y a dónde queremos ir". Por eso, destacó que ya no hay grupos, de modo que una vez que se conforme la nueva ejecutiva en el Congreso Provincial del próximo 21 de octubre, "el equipo será el de toda la provincia".