Caraballo destaca el trabajo del PSOE frente a un PP "acorralado por sus mentiras"

El secretario general del PSOE de Huelva, Ignacio Caraballo, destacó ayer el "trabajo bien hecho" de los socialistas, frente a un PP "acorralado por sus propias mentiras e incumplimientos", al tiempo que incidió en que "ésta es la senda que se debe seguir para demostrar a la ciudadanía que si hay un partido que está trabajando con hechos constatables es el PSOE, y no un PP en el Gobierno y en esta provincia que basa su discurso en continuas promesas que luego no cumplen".

Caraballo se refirió a ello en el transcurso de la reunión mantenida con el Plenario de la Ejecutiva Provincial para abordar la situación política y las estrategias de actuación en la provincia, según informó el PSOE en una nota.

El líder de los socialistas onubenses señaló que datos como los de la última encuesta del Egopa demuestran que "los onubenses confían en nosotros y eso nos tiene que seguir dando fortaleza ante las continuas campañas de desprestigio del PP, desesperado en su afán de ocultar los embustes de esta formación y del Gobierno central a Huelva".

Caraballo manifestó que "al PP se le están cayendo los argumentos para poder defender lo indefendible" y lo que ellos mismos han "vendido" en cada campaña electoral "a sabiendas de que no lo iban a hacer". En este sentido, el socialista señaló proyectos como el CEUS, en el que "no solo se han dejado perder los fondos, sino que tampoco lo han vuelto a solicitar".

Igualmente, Caraballo agregó "el tan recurrente estudio del litoral y las ayudas para la costa onubense a la que han dejado fuera del mapa de inversiones"; las infraestructuras para la provincia, como era la inminente llegada del AVE; o el trasvase para el Condado que "ha colmado ya la paciencia de los propios agricultores".

En este sentido, el socialista indicó que esta misma semana han mostrado su enfado porque se han vuelto a sentir "engañados y estafados, no solo por el PP, sino por una ministra que siendo de Huelva no ha movido ni un solo dedo pese a sus promesas", lamentó. Según Caraballo, "lo que hace el PP no es trabajar por Huelva, esta provincia está siendo víctima del engaño más hiriente de una derecha que está obstaculizando su desarrollo y bienestar".

El dirigente de los socialistas onubenses recordó que otro de los últimos ejemplos está en los accesos al Chare de Lepe, "un hospital público totalmente terminado por la Junta de Andalucía y cerrado porque el PP se ha enredado en una mentira más, que está impidiendo su apertura, pero además se está delatando al pedir ahora a la Junta que haga un concierto para que se abra un hospital privado", toda vez que ha indicado que "es el mismo PP que se pone detrás de una pancarta por una sanidad digna, que no pública".