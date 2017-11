La Capitalidad empieza ahora

El paso del producto a la cocina. Esa es la principal conclusión que ayer los cocineros Xanty Elías, Paco Roncero y Susi Díaz alcanzaron después de un coloquio que tuvo lugar en la sede de la Fundación Cajasol y con el apoyo de la Fundación José Manuel Lara. Cuatro estrellas Michelin dieron una vuelta a todo lo que la gastronomía lleva aparejado, desde la "burbuja televisiva" a la falta de formación de profesionales, la ayuda de las administraciones o, más centrados en Huelva, la importancia de la celebración de la Capitalidad Gastronómica para una ciudad demasiado acostumbrada a vivir de la excelencia de sus productos y que, al menos hasta ahora, no ha valorado suficientemente a quienes los transforman.

Esos productos estuvieron, nunca mejor dicho, en boca de los tres cocineros que con afán divulgativo en unas ocasiones y "con el cuchillo entre los dientes" en otras -al menos en palabras de Xanty Elías-, quisieron compartir en principio los últimos momentos de una Capitalidad Gastronómica a la que apenas hay pegas que ponerle. Los merecimientos de la provincia para hacerse merecedora de tal distinción no sólo no fueron cuestionados, sino que se ensalzaron como más que decisivos para un evento que -también en eso hubo unanimidad- debe suponer el espaldarazo definitivo para un lugar que debe pasar de manera definitiva a destacar el valor de quienes se atreven a transformar una materia prima que se corre el peligro de considerar como intocable.

"En Huelva corremos el peligro de considerar que como el producto es tan bueno, el cocinero queda en segundo plano", abrió el fuego el cocinero local, algo que fue refrendado por sus compañeros de tertulia, especialmente por Susi Díaz, quien confesó que "podría dar una lista completa de productos de Huelva, pero no sería capaz de dar otra tan larga con platos elaborados aquí; y es que esos productos los he añorado en mi tierra, desde las gambas a los ibéricos o a los frutos rojos. Por eso creo que la Capitalidad debe suponer el portal para dar el impulso a un potencial impresionante, como pocas no sólo provincias, sino regiones enteras tienen en toda España". Paco Roncero llegó a descargar esa responsabilidad incluso en la consecución de la estrella Michelin de la que dijo que "espero que ayude también a difundir una idea de transformación de ese producto que es básico, pero que debe completarse con trabajo". Xanty Elías resumió esa parte con que "Huelva ha sido despensa, pero no cocina, por eso tenemos que salirnos de esa tradición".

Influye en ello la sensación de "que aquí no tenemos una estación, sino una terminal, ya que el turismo debe llegar aquí, no estamos de paso hacia ningún sitio". El respeto hacia esos productos propició la primera "cuchilla" al señalar que "apenas el 8% de la gamba de Huelva que se captura aquí, se vende aquí", algo que abrió el debate sobre esas producciones autóctonas de cada lugar y que por motivo del precio que valoran más fuera que dentro de su lugar de procedencia. Entraron los tres en la responsabilidad de cada consumidor en valorar lo que tienen entre manos, "en saber que si te cobran 6 euros por una ración de gambas o 10 euros por una de jamón, no son de Huelva". Es la "responsabilidad de quien dirige un negocio de hostelería en dar trabajo a una plantilla, o en fijar a un colectivo al territorio como el de los pescadores o los agricultores". Fue Roncero quien mostró su desaprobación con cierta falta de "cultura gastronómica en España, que hace que en Estados Unidos nadie discuta que cobren 300 euros por comer en un buen restaurante, pero aquí cuando cobras más de 60 te llaman de todo".

"Las estrellas acojonan". Con esa contundencia defendieron su papel de la mala imagen que se da tan pronto como un establecimiento llega a lo más alto: "de inmediato la gente nos acusa de hacer cosas raras y no llegan a acercarse a experimentarlo porque piensan que no les va a gustar o que se van a quedar con hambre. La realidad es todo lo contrario, ya que una vez que salen siempre te dicen lo bien que se lo han pasado".

Siguieron con los asuntos espinosos, en especial cuando tocaron el tema de las instituciones, de las que pidieron "que no molesten, por ejemplo a la hora de poner trabas para abrir una terraza", según Roncero, o para "que sean facilitadoras de nuestra actividad; no queremos nada gratis, sino que nos dejen ejercer nuestra actividad, sólo eso". También en el tema de la formación, "que parte asumimos nosotros mismos cuando esa no es nuestra labor; en las escuelas de hostelería falta un modelo de qué se quiere conseguir, ya que en ningún lugar existen centros de alto rendimiento; los profesores no tienen los requisitos que antes se exigían y hay dificultades para inculcar a los alumnos ese amor propio por el trabajo".

Para acabar, se encendió la televisión, responsable del boom por la cocina y de la que dos de sus protagonistas, Roncero y Díaz, se mostraron entusiastas y defensores.