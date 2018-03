Campoamor pide a la Fiscalía de Huelva que respalde a las víctimas en la casación

La presidenta de la asociación Clara Campoamor (que defiende los derechos de las mujeres y la infancia), Blanca Estrella Ruiz, se caracteriza por hablar claro. La pasada semana sorprendió a toda España después de que el Pleno del Congreso rechazara las dos enmiendas a la totalidad del PP y Ciudadanos que pretendían ampliar los casos de aplicación de la prisión permanente revisable y endurecer el Código Penal, cuando pidió "perdón" a los ciudadanos por el posicionamiento del PSOE: "Como socialista me da vergüenza lo que he visto".

Hoy Ruiz ha decidido hablar en exclusiva para Huelva Información para evidenciar "la soledad" en la que se encuentran los familiares de Miguel Ángel y María Domínguez, asesinados en Almonte el 27 de abril de 2013, después de que la Fiscalía de Huelva haya decidido no recurrir el caso ante el Tribunal Supremo.

Entiende que es "incomprensible" que el fiscal del doble crimen de Almonte, Pablo Mora, mostrara públicamente su "convencimiento de que la persona absuelta por el jurado es responsable de los crímenes y que ahora los dejen solos". Es más, recuerda que el Ministerio Público anunció que "acompañaría a la familia hasta el final", por lo que se pregunta ahora "dónde se ha quedado el corazón de esta Fiscalía". Blanca Estrella Ruiz asume que el jurado popular "puede acertar o desacertar", pero remarca que el Ministerio Público "dice que el jurado se ha fijado en el testimonio de dos amigas del único acusado para exculparlo, en vez de en las pruebas forenses que había".

En este punto hace un llamamiento al fiscal jefe de Huelva, Luis Fernández Arévalo, para que "permita que todo siga su curso lógico y que deje al fiscal del caso que siga defendiendo su posición hasta el Supremo". Le reclama "humanidad, corazón y dignidad, porque uno tiene que defender su trabajo y no mirar para otro lado". Ruiz considera que el recurso de casación presentado por la acusación particular "tiene menos posibilidades de prosperar si no va la Fiscalía con ellos de la mano; no puede ser que se mantenga al margen, no es serio y sabe que con ella tienen más opciones".

Después de que las fiscalías Superior de Andalucía y de Huelva rechazaran continuar en el procedimiento por el "estrecho margen" de acción que ven en el recurso de casación del caso Almonte, la presidenta de Campoamor tilda de "facilón" el argumento, "porque lo que se pierde es lo que no se presenta y aquí ni siquiera lo han intentado". Por ello insta al Ministerio Público a, "si no puede sumarse ya al recurso porque no le quede plazo, recapacitar y personarse en la causa".

Este diario contactó ayer con Fernández Arévalo, quien remarcó que el fiscal del Tribunal Supremo, "a la luz de los motivos que invoque en el recurso de casación la acusación particular, si le resultan convincentes lo va a respaldar".