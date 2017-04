Camino hacia la libertad

Es un camino muy especial, distinto. Aunque todos conducen a la aldea del Rocío, los puntos de partida son diferentes y cada encuentro con la Virgen tiene un diálogo propio pero siempre hay una alegría, una petición.

Los primeros que este año se ponen en camino son los peregrinos de la Asociación Rociera la Libertad, cuyos miembros llegarán en la tarde de hoy a postrarse ante la Blanca Paloma. Es una avanzadilla de los miles de peregrinos que llegarán para la Romería de Pentecostés.

Llegarán hoy a la aldea y por la tarde tendrá lugar el encuentro con la Virgen del Rocío

Son diecisiete internos, cinco mujeres y doce hombres, del Centro Penitenciario de Huelva, en una comitiva de medio centear de personas. Reconocen que son unos afortunados por tener estos dos días de aire, de frescor, por el Camino de Moguer, pensando en el encuentro con la Virgen del Rocío. Es un camino distinto pero es el mismo que pronto se verá atestado de gente. Este es más íntimo, pero no le falta nada, llevan su propio Simpecado. Les desborda el afecto de tantos por los lugares que transitan y tienen la suerte de vivir momentos íntimos que siempre se envuelven de cantes por sevillanas. Del Centro Penitenciario caminan hacia San Juan del Puerto y tienen un encuentro en la parroquia de San Juan Bautista. Les espera Moguer y su hermandad rociera, que es la madrina, y de ahí por el camino de la venida de la Virgen hacia Montemayor, desde donde se divisa todo el hermoso pueblo moguereño. La bodega Raposo ofrece un desayuno a los peregrinos, es un punto más de este itinerario. Hay una parada entrañable en el centro Abriendo Puertas, es un momento emocionante con sus residentes.

El camino ha sido hasta ahora más de asfalto, aunque los últimos tramos que le llevan a la ermita se adentran por senderos frondosos. La Hermandad de Montemayor les espera, mientras suben el repecho del mirador se escucha el repicar de la ermita. En el interior su presidente, Francisco Cruz, les da la bienvenida y hay una oración por parte del párroco José María. Con cierre por sevillanas y plegarias a la Virgen que en ello está Manuel Correa.

Les espera muy pronto el camino de Moguer, harán parada para el almuerzo en El Milanillo y pernoctarán en Villarejo, en la casa de la Hermandad del Rocío de Palos de la Frontera.

Los que participan en este camino son internos que van saboreando su libertad, están a punto de entrar en el tercer grado y eso es un alivio, es el sueño que esperan.

La salida programada de los internos para hacer el camino del Rocío en dos jornadas no es nada fácil, pero va todo rodado. Es la décimo octava edición, han pasado más de mil personas, ya que no sólo son los que participan en esta salida, sino que también "hay otras de internos en días previos para acondicionar los lugares por donde caminarán, a modo de apoyo en los puntos de almuerzo o la pernocta", destaca Anselmo, uno de los educadores del Centro Penitenciario que aunque jubilado se suma a este camino. Recuerda cómo otros años participaron internos de los centros de Málaga, Córdoba, Sevilla, Canarias, Salamanca, Badajoz o Cáceres, "porque es una actividad que no se realiza en ningún centro de toda España".

Pablo es otro de los educadores que está desde el primer día en este proyecto y destaca "la ilusión que para todos los internos supone desde el mes de enero pensar en esta peregrinación". Ellos lo preparan todo y ponen énfasis en el carro de apoyo que adornan los mismos internos.

El primer trayecto fue el más largo, de 40 kilómetros. El de hoy es más corto, será la mitad, y hay lugares tan esperados como la charca en el arroyo de la Cañada. El almuerzo lo realizarán en la casa de la hermandad de Moguer en la aldea y, a las 18:00, es la misa ante la Virgen del Rocío que oficiará el padre Emilio, capellán del Centro Penitenciario de Huelva.