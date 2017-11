Calzadas agrietadas en un barrio BIC

La renovación del asfaltado de las calzadas así como de la red de abastecimiento de agua y saneamiento del Barrio Obrero es la prioridad para la Asociación de Vecinos Santa Bárbara, que espera que el Ayuntamiento de Huelva ejecute cuanto antes el proyecto de mejora que tiene previsto para la barriada, declarada Bien de Interés Cultural (BIC), para el que cuenta con cerca de 400.000 euros procedentes de fondos Feder.

El proyecto incluye pavimentación de calles, nivelación de acometidas e intervención en vías trasversales con ajardinamiento y creación de zonas de estancia. El presidente de la asociación vecinal, Juan Serrano, manifiesta que lo principal es cambiar la pavimentación de las carreteras que recorren el barrio, que presentan un avanzado deterioro. Está llena de grietas, algunas de gran tamaño; levantada en varios tramos por la acción de las raíces de árboles de gran porte, y hay abundantes baches, a lo que une que "las piletas están hundidas, se encuentran en malas condiciones".

Los vecinos denuncian que se aparca ante las casas y se impide el acceso a las mismas

Según Serrano, primero habría que empezar por las tuberías, cambiar todas la red, ya que se suceden "los reventones", y luego pavimentar las calles.

El representante vecinal comenta que en octubre el Ayuntamiento le iba a presentar el proyecto a la asociación y "confirmar la fecha de inicio de las obras, y todavía estamos esperando". Indica que "los vecinos están inquietos, me preguntan sobre las obras y no sé que contestarles, no tengo información". Señala que lo último que le transmitieron desde la Administración local era que las obras se iban a iniciar en abril, una vez que pase Semana Santa, con el objetivo de que no se tenga que interrumpir la actuación y se pueda desarrollar de manera continuada. El presidente de los vecinos pide que no se demore más allá de abril de 2018, pues "la espera se está haciendo larga".

Según la asociación vecinal, el acerado de la barriada "está pasable". Serrano asegura que cada vez que hay que arreglar algún desperfecto, lo pone en conocimiento del Consistorio, "vienen, aunque tardan, y lo solucionan, van corrigiendo lo que va surgiendo".

También solicita la asociación de vecinos que se haga un estudio de tráfico en el barrio, y que en las zonas de estacionamiento tengan prioridad los vecinos que residen en la barriada. Denuncia que a la hora de aparcar no se respetan los accesos a las viviendas, lo que dificulta a los propietarios de los inmuebles salir o entrar en su vivienda. Explica que se han arrancado algunos de los pivotes que se habían colocado delante de las puertas de las casas para que no se aparcara.

El representante vecinal apunta que habría que "buscar la manera de que no aparquen en las esquinas de las calles", porque se impide que los vehículos de emergencia puedan girar para acceder a determinadas calles. Los vecinos reivindican mayor presencia policial.

En cuanto a la arboleda, Serrano recuerda al Ayuntamiento que el Barrio Obrero no sólo consta de dos calles, G y B, por las que pasan las hermandades, en las que sí se realiza la poda, mientras que en el resto, hay ejemplares, es el caso de la hilera existente en el lateral con la calle Roque Barcia, cuyas ramas casi llegan a las viviendas. El representante vecinal indica que cualquier día con fuerte viento algunos de estos árboles podrían caerse por el gran peso que soporta el tronco. Aparte, las raíces están levantando el pavimento.

Al contrario de la mayoría de las barriadas de la ciudad, los vecinos de Barrio Obrero están satisfechos con el servicio de limpieza, "lo veo correcto". Serrano subraya que "el propio barrendero llama al camión cuando ve los contenedores llenos y retiran la basura".