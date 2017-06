Calor en las clases aunque la actividad lectiva se ha mantenido en la normalidad

Las altas temperaturas que se están sufriendo en estos últimos días están poniendo a prueba las infraestructuras de los centros docentes y su capacidad para afrontar estos tórridos calores. Desde la Delegación Territorial de Educación se informó ayer de que "no hemos recibido comunicación de los centros en relación a episodios provocados por altas temperaturas" de manera que la actividad lectiva en esta recta final del curso 2016-17, se ha mantenido sin alteraciones tanto en los colegios como en los institutos de la provincia.

Ante la posibilidad de que algunos de centros sean habilitados con aire acondicionado, desde la Delegación se apuntó que no le consta la "existencia de sistemas de climatización (aire frío) en los centros. No obstante, si algún centro, en el ámbito de sus competencias y con sus fondos ha adquirido alguna unidad, también administra su uso". Esto significa que a día de hoy, la Junta no acometerá la instalación de aparatos de frío aunque se deja autonomía a cada centro para que pueda adquirirlos usando su partida de gastos de funcionamiento.

Esto no significa que las jornadas pasadas no hayan tenido su incidencia aunque ésta se ha visto influida en buena manera por las condiciones de cada centro en cuestión. El calor se ha hecho tan intenso en algunos sitios, ese ha sido por ejemplo el caso del IES Sebastián Rodríguez, que las clases se han tenido que dar con todas las puertas abiertas para intentar así que corriera algo de aire. La contrapartida ha surgido en el hecho de que se oían con extrema facilidad las explicaciones que los profesores daban en las distintas aulas. Menos problemas han tenido sin embargo en el IES La Orden en el que la orientación y la presencia de arbolado ha ayudado a mitigar algo los rigores de este calor. Lo que sí ha sido bastante habitual no obstante es que los centros hayan hecho llegar ventiladores a las aulas en peores condiciones.