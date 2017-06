CSIF exige una solución urgente a la climatización de los colegios

Los problemas de climatización en edificios públicos de Huelva continúan y siguen agravándose por las altas temperaturas que se están registrando durante los últimos días. El sindicato CSIF denunció hace una semana "el calor asfixiante", de más de 30 grados, que soportan los trabajadores y los usuarios en las delegaciones provinciales del Gobierno y de Medio Ambiente por problemas en el sistema de refrigeración. Siguiendo esta línea, CSIF ha recibido numerosas quejas de trabajadores, docentes y personal de Administración de diferentes centros educativos de la provincia dependientes de la Junta de Andalucía.

Según la central sindical, en el interior de los centros se están registrando "altísimas temperaturas, superando con creces el límite de 27 grados que marca la normativa sobre Prevención de Seguridad y Salud y, por tanto, se pone en serio riesgo tanto al alumnado como a los docentes y al resto del personal".

La Administración ha anunciado que está estudiando las necesidades de climatización de 480 centros educativos pero CSIF ha solicitado por escrito un informe detallado de la situación en cada uno de ellos porque asegura que la mayoría de ellos no dispone de sistema de climatización. Esta situación provocó que la propia Junta de Andalucía autorizara a los padres a no llevar a los alumnos a las aulas o a recogerlos antes de la hora prevista durante la última semana del curso escolar. Ante la ola de calor sufrida y la falta de aire acondicionado "ha sido imposible dar clase en unas condiciones mínimas de salud para el alumnado y los trabajadores, por lo que se ha asumido un riesgo importante y a la vez innecesario si la Junta hubiera solucionado antes este problema", lamenta el sindicato.

El pasado día 20, la Consejería de Educación anunció que va a iniciar este verano obras de mejora en los centros escolares con problemas de climatización graves y a partir de septiembre se implantará un protocolo con las medidas que se van a poner en marcha para evitar la situación que se ha vivido en las aulas durante las últimas semanas a consecuencia de las altas temperaturas. Por ello, el sindicato ha exigido a la Administración que facilite una relación de los centros que no cuentan con sistemas de climatización, "no sólo cifras y estimaciones", y ha advertido que "en el plan de actuación no se deje a la provincia de Huelva en un segundo plano y no se vea afectada una vez más por la dejadez de la Junta".