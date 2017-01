CSIF rechaza la nueva organización de los profesionales de Enfermería en el Infanta

El sindicato CSIF exigió ayer una "rectificación" de la nueva organización propuesta por la Dirección de Enfermería del Hospital Infanta Elena, al considerarla "injusta e innecesaria" y "por afectar de forma directa a los trabajadores".

Según informó el sindicato en una nota, se solicita a la dirección hospitalaria que se conserve la figura del supervisor de Enfermería en dicho centro, para "no mermar la calidad en el servicio al usuario".

En este sentido, como representante de los trabajadores del Infanta Elena, desde el sindicato se apoyan las reivindicaciones del personal de Enfermería de las consultas externas, que son "fruto de la objetividad y del buen hacer de estos profesionales, viniendo avaladas por más de 30 años de trabajo duro y constante". A juicio del sindicato, durante todos estos años la existencia de la figura de la supervisión o coordinación ha sido "imprescindible" para el buen funcionamiento y desarrollo de las consultas externas debido al conocimiento exhaustivo de la dinámica de trabajo diario y la optimización de los recursos materiales y humanos. La alternativa propuesta por la dirección-gerencia del CHUH pasa porque estos profesionales sanitarios sean distribuidos por cada una de las plantas en las que se trata cada especialidad en cuestión.

A juicio de CSIF, la nueva organización "rompería drásticamente la funcionalidad del servicio, y no ha sido consensuada con los profesionales, ya que estos han manifestado su malestar". "No entendemos la necesidad del cambio, ni en qué premisas de calidad están basadas. Obviamente es necesario modificar la organización de aquellos servicios que no funcionan en términos de eficiencia, pero este no es el caso", aseguró el responsable de Sanidad del CSIF, César Cercadillo.