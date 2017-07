El CGPJ renueva a Antonio Pontón como presidente de la Audiencia

Punto y seguido para Antonio Pontón en la presidencia de la Audiencia Provincial de Huelva. Otros cinco años tendrá por delante el magistrado gaditano para mejorar la coyuntura judicial onubense, tal y como ya avanzó Huelva Información el pasado mayo, un nuevo mandato que avala el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que oficializaba su renovación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del lunes.

Cierto es que no tenía rival. Nadie había presentado una candidatura alternativa a la del presidente que tomó el relevo de Jesús Fernández Entralgo en 2012. Pero también es un hecho objetivo que el órgano de gobierno de la judicatura española le ha dado su respaldo sin fisuras: el refrendo al nombramiento de Pontón ha sido unánime.

El reelecto presidente de la Audiencia Provincial -quien además preside el tribunal de la Sección Primera- mostró ayer a este periódico su "satisfacción" por la decisión del CGPJ. "Reconforta ese apoyo de esa manera en mi renovación", aunque no tiene claro si es tanto un premio al trabajo bien hecho como "al trabajo en sí, ni bueno ni malo, sino al esfuerzo de cinco años por intentar conseguir una serie de metas de organización y de funcionamiento y de dar a conocer el poder judicial a la sociedad".

Esta última parte de su enunciado, el del acercamiento al ciudadano, se ha materializado en el desarrollo de actividades tales como conferencias o exposiciones fotográficas o pictóricas. Y vendrán otras, como una muestra de fotografías en noviembre o un concierto de música de cámara en diciembre, avanzó.

Echando la vista atrás, Pontón enumera sus logros más importantes. Entre ellos, su prioridad fue la de especializar las secciones de la Audiencia Provincial en dos penales -la Primera y la Tercera- y una civil -la Segunda-, algo que se materializó en abril de 2014 y que "desde el punto de vista organizativo del trabajo ha sido muy importante". Como consecuencia de esta metamorfosis, "logramos incrementar la plantilla en un magistrado más y ahora tenemos diez". Entre las aspiraciones venideras del presidente está sumar otro más en este nuevo mandato, de modo que la Sección Segunda, que cuenta con cuatro magistrados, pase a tener cinco.

Antonio Pontón considera que las jurisdicciones civil y laboral viven una situación "preocupante" que se debe atajar "con urgencia". Por ello, expone que "con carácter inmediato habrá que crear, al menos, un juzgado de Primera Instancia en Huelva, que sería el número 8, y, al menos, un juzgado más de lo Social, el número 4". Ambos ámbitos padecen una voluminosa e inabarcable ratio de asuntos y "celebran una gran cantidad de juicios".

Dirigiendo la mirada a los órganos jurisdiccionales de la provincia, Pontón cree que sería preciso lograr una especialización similar a la de la Audiencia en los cinco juzgados mixtos de Ayamonte, de modo que el partido judicial contara con tres órganos de Primera Instancia (exclusivamente civiles) y dos de Instrucción (penales). "Creo que esto los haría mucho más efectivos".

Esta especialización en los actuales órganos de Primera Instancia e Instrucción ayamontinos conllevaría, además, "elevar la categoría de juez a magistrado, con lo cual también lograríamos una mayor permanencia de los titulares en el órgano, lo que contribuirá a la normalización del juzgado". También "sería satisfactorio", a su juicio, que en La Palma del Condado se plantease la creación de un órgano más, el cuarto.

Entiende el presidente de la Audiencia que el sistema actual de organización de la judicatura está "obsoleto y clava sus pilares en el siglo XIX, por lo que si no se crea un nuevo sistema organizativo, al menos que se creen nuevos órganos". No obstante, estima que esto es, en definitiva, "no ver el problema de fondo verdadero, que es que este sistema ya no funciona; necesitamos una demarcación judicial nueva, con tribunales de instancia donde se actúe realmente de forma colegiada".