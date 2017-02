CCOO quiere recordar la historia que aún es

Es lo que pensaron todos ante la "pobreza que se vive hoy en día entre la clase trabajadora, con salarios precarios y situaciones de extrema necesidad, como hemos visto en los cortes por no pagar la luz, en situaciones de economía sumergida". Fue Emilio Fernández quien enarboló una bandera de lucha constante que "no ha terminado todavía".

Francisco Carbonero, secretario general de CCOO en Andalucía y su homólogo en la provincia de Huelva, Emilio Fernández, lo quisieron dejar claro desde el minuto uno: "no se trata de hacer un ejercicio de nostalgia". Se equivocaban. En salón de actos de la facultad de Enfermería de la Universidad de Huelva, se convirtió en un recuerdo a cuatro décadas desde que el sindicato fuera legalizado, en medio de un país convulso, incomprensible hoy en día, pero que siempre se encuentra en la mirada de quienes lo vivieron como un cuadro del que no se puede apartar la mirada. Por el lugar surgieron las palabras de Marcelino Camacho que forman parte del ideario de la Transición, las imágenes de la matanza de Atocha, el Proceso 1001 o las luchas en cada fábrica "en las que se pedía algo tan básico como la libertad". La actualidad apareció con un mensaje de Ignacio Fernández Toxo dirigido a la concurrencia onubense y se recordó todo lo que queda por hacer. De hecho, el lema que presidía en acto Hicimos, hacemos, haremos historia , lo decía casi todo.

Movilizaciones ante las sedes del ayuntamiento y los empresarios

El secretario general de CCOO en Huelva, Emilio Fernández, anunció las acciones que van a emprender a lo largo de los próximos días y que empezarán "este domingo con una concentración frente al Ayuntamiento de Huelva para pedir que se desbloquee la negociación del convenio colectivo". No será la última, ya que apenas tres días después, lo harán "frente a la sede de los empresarios para pedir que se recuperen los salarios, que la salida de la crisis que se está viviendo, llegue a las familias". Por su parte, Francisco Carbonero, remarcó que "no es admisible el beneplácito y la colaboración con una situación en la que el salario mengua cada vez más, ante situaciones que vemos con las empresas que presentan cuentas de resultados con grandes beneficios. Me parece que no es pedir demasiado que esos beneficios repercutan en los trabajadores. Es una torpeza no hacerlo; si se gana más, se compra más y las empresas venden más".