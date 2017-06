CCOO aboga por un modelo basado en las energías renovables

Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, CCOO celebró ayer una marcha simbólica por la Ría de Huelva, con salida desde el Muelle del Tinto. Según señaló el secretario general de este sindicato, Emilio Fernández, Huelva es una provincia que desde el punto de vista medioambiental es muy contradictoria: tiene "conocidos y grandes problemas medioambientales a la vez que goza de grandes joyas como Doñana, Marismas del Odiel y la Sierra, espacios a poner en valor desde el punto de vista ambiental, cultural, social y económico".

Con esta marcha por la Ría y que culminó en el Monumento a Colón, donde se leyó un manifiesto, CCOO quiso dar un toque de atención a la sociedad, a la clase trabajadora y a las administraciones sobre la importancia del medio ambiente en Huelva y para que éste "no se vea como un problema, sino todo lo contrario".

"Es posible el desarrollo sostenible y la provincia es un ejemplo de problemas importantes, pero también de grandes ejemplos de superación y de cómo se puede hacer compatible la industria, el desarrollo económico y la protección del medio ambiente", señaló.

Diego Román, de Medio Ambiente y Salud Laboral de CCOO, leyó el manifiesto de compromiso con el medio ambiente de la organización sindical, que exige un cambio de modelo productivo que no vaya encaminado a una economía circular "de usar y tirar", sino hacia la recuperación de los productos consumidos. La organización sindical, en este sentido, abogó por un cambio de política productiva tendente a las energías renovables, que son "focos de empleo que se quedarían en Andalucía".

Para Fernández, Huelva es una potencia en energías renovables pero con las medidas que adoptó el Gobierno en 2012 se "truncaron" proyectos. No obstante, aseguró que su sindicato es un firme defensor de este nuevo modelo energético para Andalucía y para Huelva, provincia que "tiene mucho futuro en la generación de empleo verde". Y es que, según valoró, las energías renovables no sólo son beneficiosas para el medio ambiente, sino también para el empleo. De hecho, apuntó que la UE cifra en decenas de miles los empleos verdes que se crearán en Europa y "Huelva no puede quedarse atrás".