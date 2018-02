CCOO y UGT señalan que el pensionista onubense recibe 1.036 euros menos al año

El representante de los pensionistas en Comisiones Obreras, José Dolores González, explica que "no estamos pidiendo ayudas, queremos que se garantice la estabilidad del sistema público de pensiones y que éstas se revaloricen". González aboga por que se derogue la reforma de 2013.

Comenta que "nos preocupa el futuro, el Estado tiene que marcarse un objetivo ambicioso con todas las fuerzas políticas para activar el Pacto de Toledo y buscar soluciones, porque si no el problema de hoy será mucho más grave dentro de una década. Hay que buscar fórmulas que garanticen el futuro de las pensiones en España".

Los sindicatos recalcan que el problema del sistema de pensiones "no es de gasto sino de ingresos". Según Donaire, "las reformas laborales lo que han hecho es degradar el mercado laboral, con lo cual las arcas públicas ingresan menos dinero".

Los sindicatos han organizado una nueva campaña de movilizaciones que comienza mañana a las once de la mañana con una concentración ante la Subdelegación del Gobierno, y animan al conjunto de los pensionistas y de los ciudadanos a secundarlas.

Comisiones Obreras señala que las pensiones dignas "pasan por que no se revalorice sólo el 0,25%. Es una vergüenza que en un país que crece al 3% las pensiones se revaloricen un 0,25% y supongan una continuación en la pérdida de poder adquisitivo".

Devolverán las cartas enviadas por el Ministerio

La campaña de movilizaciones, organizada por CCOO y UGT, comienza mañana a las once con una concentración ante la Subdelegación del Gobierno. Del 19 al 23 de febrero instalarán mesas en las calles de Huelva para recoger firmas, así como las cartas que el Ministerio de Empleo ha enviado a los pensionistas informándoles del incremento del 0,25% en sus pensiones, que se devolverán en bloque al Ministerio. Asimismo, el próximo 1 de marzo habrá una concentración ante la Tesorería de la Seguridad Social. El representante de los pensionistas en Comisiones Obreras, José Dolores González, señala que llevan a cabo estas movilizaciones porque "si no, no obtendremos las soluciones que estamos buscando".