Buenas intenciones, aplicación inviable

Al estrenarse en la actual legislatura, Fátima Báñez, en un titánico esfuerzo por demostrar que el país ha entrado en la fase de recuperación, ha puesto varias propuestas sobre la mesa. Pero en su primera comparecencia ante la Comisión de Empleo del Congreso hubo una que acaparó toda la atención: un pacto político y social para que la jornada laboral acabe a las seis de la tarde.

La idea no es nueva. El Gobierno ha abierto en distintas ocasiones el melón de la conciliación laboral y la propuesta (que también incluye la posibilidad de estudiar el cambio de huso horario en España) ya estaba contemplada, por ejemplo, en el programa electoral del PP para las elecciones del pasado 26 de junio.

En un primer momento, la propuesta de la ministra sanjuanera recibió el aplauso de muchos. Pero tanto sindicatos como empresarios se han mostrado escépticos y recelosos. El debate sobre la adecuación de la jornada a estándares diferentes resulta, así, una buena intención, pero pocos lo ven viable.

En este sentido, la Federación Onubense de Empresarios (FOE) aplaude cualquier iniciativa que mejore la conciliación laboral, si bien esto no significa que esté de acuerdo con la medida propuesta. Así lo asegura su presidente, José Luis García-Palacios, quien considera que este planteamiento es "excesivamente rígido" y de difícil aplicación en multitud de sectores como el transporte, la agricultura, la sanidad o los medios de comunicación. Y es que desde la federación entienden, según explica su presidente, que la mejor medida posible es la que otorgue flexibilidad y libertad a las partes que convenian las condiciones laborales a través de los convenios colectivos, para que se puedan implementar esos artículos que vayan en pos de la mejora continua de la conciliación.

"Hay que recordar que hay muchos tipos de empresas en las que el trabajo se desarrolla a turnos. Delimitar tan rígidamente una condición horaria es, en cierta medida, ponerle puertas al campo. Las organizaciones profesionales somos suficientemente maduras, al igual que los sindicatos, como para llegar a entendimientos que permitan el desarrollo de la actividad de las empresas en la mejor de las posibles consonancias con los representantes de los trabajadores, que son los sindicatos", señala García-Palacios.

En este sentido, sostiene que, con las herramientas necesarias para alcanzar consenso entre las dos partes, se buscará siempre la mejora del bienestar del trabajador y la viabilidad de la empresa. Ambas "debidamente emparejadas y en sintonía".

CCOO también ve con buenos ojos todo lo que sea avanzar en la conciliación de la vida familiar y laboral, aunque considera que la propuesta de Báñez, más que un globo sonda, es "una fantasmada". Así lo valora el secretario general en Huelva, Emilio Fernández, quien incide en que tras la reforma laboral los datos oficiales demuestran que las jornadas laborales en España se han ampliado: "En los convenios colectivos las jornadas no han aumentado mucho, pero sí es verdad que ha habido un incremento de las jornadas anuales en la mayor parte. Por no hablar de las jornadas laborales no regladas o no pactadas, algo que está generalizado en sectores como la hostelería, el comercio o incluso la construcción", indica.

Al igual que la FOE, esta organización sindical considera que esta propuesta es de difícil aplicación no sólo en Huelva y Andalucía, sino en el país. Tan sólo podría ser posible en casos en los que haya una fuerte representación sindical y en algunas empresas en las que se pueda negociar esta medida, mientras que en el resto va a ser prácticamente imposible concretarlo.

Entre otras cosas, según advierte Fernández, porque "primero haría falta una negociación muy seria entre empresarios y trabajadores, y un marco legal, que eso sí es competencia del Gobierno, que sea muy claro y que defina muy bien qué es lo que se plantea con esta medida".

Pero, además, en su opinión, requeriría un cambio de mentalidad, porque los horarios de trabajo y comerciales son muy concretos y están muy alejados del modelo europeo. "Esto supondría un cambio cultural, económico y social muy importante en España que no se puede gestionar, de buenas a primeras, con un decreto ley", apunta.

Fernández cree que el Gobierno se tendría que preocupar, si quiere fomentar la conciliación de la vida laboral y familiar, por perseguir el fraude en las jornadas de trabajo que hay en el país y en la provincia, en sectores muy determinados. Se trata, según insiste, de conseguir que los empresarios respeten las jornadas laborales pactadas con los trabajadores y sindicatos, de cumplir los extremos fijados en los convenios colectivos e impulsar, a través del cambio normativo, que cada empresa tenga planes de conciliación, igual que las grandes empresas de más de 250 trabajadores tienen planes de igualdad.

Por todo ello, insiste en que queda mucho camino por recorrer y éste pasa por que el Gobierno, a través del BOE, modifique la normativa y facilite que se negocien los convenios colectivos. Y es necesario también, en su opinión, que los empresarios negocien con los sindicatos medidas que favorezcan la conciliación más allá de lo que diga la ley, algo que "pasa por la negociación colectiva".

En una línea similar a la mostrada por CCOO, el sindicato UGT se muestra a favor de racionalizar los horarios, pero en el marco de la propia negociación colectiva, ya que "es un asunto que concierne a los agentes sociales y a los trabajadores". Para el secretario general de UGT en Hueva, Sebastián Donaire, la propuesta es "una ocurrencia" y "una cortina de humo" que, tal y como recuerda, ya planteó Rajoy en la campaña electoral. Bajo su punto de vista, la distribución de la jornada laboral no se puede regular a base de decreto o con declaraciones de buenas intenciones, sino potenciando la negociación colectiva que "se debilitó mucho desde la reforma laboral" del año 2012.

Según sostiene, la sugerencia de salir del trabajo a las seis de la tarde es "fácil de decir y muy complicada de llevar a cabo" en muchos sectores de Huelva como la restauración, el turismo, el comercio o la agroindustria. Por ello, para avanzar en materia de conciliación, a su juicio, es necesario la derogación de la reforma laboral que "tanto debilitó la negociación colectiva".

"Los sindicatos estamos dispuestos a discutir esto, pero dentro del marco de los convenios colectivos. Y no sólo los horarios, sino muchas otras cosas más que hay que mejorar. Pedimos al Gobierno que empiece regulando los horarios comerciales. ¿Cómo vamos a regular la salida del trabajo a las seis de la tarde en el comercio, por ejemplo?", plantea el representante.

Desde UGT, según indica, han planteado desde hace muchos años la necesidad de avanzar en la conciliación de la vida laboral y familiar y en la regulación de los horarios, por lo que ahora exigen a la ministra "que esa propuesta no se traslade solamente a los medios de comunicación", sino que se negocie con los agentes sociales, que "es a quienes nos corresponde", con los trabajadores y en el marco de la negociación, hacer unos horarios adaptados a conciliar la vida laboral y familiar.

"Espero que en el futuro se cuente con los agentes sociales y que se potencie la negociación colectiva, que es el marco idóneo para regular dichos aspectos del propio convenio colectivo", insiste Donaire.