De cómo levantar un día flojito con un pasodobleDime el pecado, aunque se quién es el pecadorCristóbal Colón ocupa de nuevo la escena Búscate la vida y ríete de ellaNo me leas las cartas, si quieres cántamelasAl pan, pan y si no hay pan, pues bollos

M style="text-transform:uppercase">iércoles, partido de Copa del Rey, semifinales Atlético de Madrid-Barça; yo cojo mi chaquetita, meto mis manos en el bolsillo y salgo para mi querida bombonera. Debe ser un día de estos espectaculares pues para perderme un partido de estas características y salir con la humedad que esta haciendo, en fin. Cuando llego hasta el coliseo de la calle Vázquez López me encuentro que hay menos ambiente que en la boda de Adán y Eva.

La cosa hoy está muy cortita de gente, no se si será por el partido o porque realmente no interesan los grupos que vienen.

El pasillo de los sustos está este año más despejado. Recuerdo las montoneras que se formaban para intentar colarse en el teatro a través de ese pasillo. Hubo gente que hasta se perdió por sus escaleras y después de cuatro días viviendo en el teatro desistían del intento de colarse. El acceso a sala está más blindado que la sala de trofeos del Villaviciosa de Arriba CF.

Quique, mi iluminador preferido, trata a toda la gente con tal amabilidad que a veces me dan ganas de besarlo a mí también. Muy bueno los consejos que les da a los grupos. Y el trabajo sale espectacular cuando los grupos se dejan aconsejar por él. La gente que curra en el teatro están hechos de otra pasta; son amables y serviciales y muchas veces se muerden la boca, pues les llega cada elemento. ¡Ay si yo contara! He escuchado historias de grupos que les han echado la culpa de su mala actuación a que el telón no estaba bien colocado; pa matarse vamos.

Cada vez que accedo desde el pasillo de los sustos a la sala, no puedo evitar acordarme de Paco El de los conejos, no sé porqué será. Quizá sea porque esa puerta era sagrada y si no tenías acreditación por allí no pasaba ni el mismo alcalde y eso era así.

Ya dentro, me acomodo en mi butaca, esa que un día me asignaron y que hasta hoy la sigo manteniendo. Desde ella diviso todo el patio de butacas y los palcos de la parte derecha.

Todo controlado, quién entra, quién sale. El primer grupo de la noche son unos comparsistas miarmas, con un disfraz mu bonito, de arlequines. Esta gente no traen seguidores, creo que vienen, cantan y se van. Hacen bien, que después es muy tarde. El cuarteto sevillano actúa después, mu lírico.

En el descanso charla pausada con algunos compañeros que cubrimos el concurso. Los de la radio mu bonito todo. Ellos también tienen su opinión, pero son políticamente correctos, si contara lo que me dicen. Quizás sea el menos políticamente correcto de los que informamos, qué le voy a hacer, soy así y no creo que cambie, para mí todo no es bueno.

La parte final de noche sí fue de lo más gratificante, me reí muchísimo con una murga de panaderos y sobre todo disfruté con una gran comparsa de Los Giraldos, perfecta. Enhorabuena a la familia porque creo que lo habéis conseguido. Cuando podáis escuchar el pasodoble que le dedican a la Procesión Magna, de sombrerazo y categoría. Cristóbal y compañía con una cervecita en la carpa está todo arreglado, ¡jajaja!

LOS PECADORES

Modalidad: Comparsa. Procedencia:SEVILLA. Letra: JUANMA HERNÁNDEZ MORENO. Música: DANIEL MONTIEL FERNÁNDEZ. Dirección: JUANMA HERNÁNDEZ MORENO. Año anterior: DEBUTA EN NUESTRO CONCURSO.

Arlequines o bufón, ese el dilema, socorrido disfraz. Presentación con fuerza pero no tienen ni la consideración de cambiar la letra para Sevilla, cuánto la quieren; señorees que este es el concurso de Huelva. En fin, es su tierra pero que están concursando en otra y deben por lo menos respetarla. Pasodobles en el primero, siguen yendo con Cádiz, siguen sin sacar una letra al concurso de Huelva. No me gusta, esto es un concurso y aquí se puntúa con las letras y con ésta supongo que habéis puntuado muy poco. En el segundo, a los abusadores de niños, reivindicativa. Musicalmente muy seguido y sin nada destacable. La tanda de cuplés como casi todos, los de las comparsas nada más que sirven para rellenar. Nada destacable. En el popurrí, hacen un batiburrillo de conceptos queriendo mezclar demasiadas letras en un corto espacio y lo que pasa es que al final el mensaje se diluye.

QUÉ CRUZ TENGO EN LO ALTO

Modalidad: cuarteto. Procedencia:CARMONA (SEVILLA). Letra: IGNACIO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ. Música: IGNACIO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ. Dirección: IGNACIO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ. Año anterior: 3ª GUERRA MUNDIAL (2015).

Parodia sobre el Descubrimiento de América, Cristóbal Colón, Pinzón (uno de los hermanos, no sé cual era) un gitano y un morisco; divertida, tienen continuación y gags. Quizás un poco estresante el morisco, muchas tablas y muy bien vocalizado. Una de las cosas importantes del cuarteto es que se entienda todo lo que dice, con su pausa y declinación. No te aburres y eso ya es todo un logro.

En la parodia hacen todo un despliegue de versos encadenados con su mijita de gracia y cachondeo.

Cuarteto muy bien trabajado que seguramente podremos seguir oyendo las aventuras del Almirante de la mar oceana en los siguientes episodios del concurso.

LOS IMPERDIBLES

Modalidad: Comparsa. Procedencia:PUNTA UMBRÍA. Letra: ENRIQUE ORTA FERNÁNDEZ. Música: JESÚS MANUEL PEROJIL VILLAR Y FRANCISCO JAVIER GÓMEZ MORA. Dirección: AITOR MARTÍN ORTA. Año anterior: LA CUERDA FLOJA.

Tipo de buscavidas; lo mismo te venden una flor, lotería, que te cantan unas canciones para buscarse la vida; todo lo vendible. Presentación con clase y sin chillidos. En el primer pasodoble homenajean a Enrique Orta (uno de sus componentes) y que el homenajeado no se lo esperaba, por cierto, llora más que el día que encontraron a la madre de Marco.

En el segundo a Huelva: ellos saben cómo hacerlo aunque vengan de Punta Umbría. Huelva es su segunda casa. Letra muy típica para poder arañar esos puntos y el dinerillo que siempre hace falta.

En los cuplés faena de aliño, el estribillo simpático.

El popurrí es tranquilito y sin aspavientos, me quedo con el mensaje "que te puede dar un libro". A ellos les ha ido bien, no abusan de coreados y sin embargo no desentonan.

Buen pase.

LA TIRADA

Modalidad: comparsa. Procedencia:huelva. Letra: CRISTÓBAL GIRALDO CÁRDENAS Y ALBERTO GIRALDO BUENO. Música: IVÁN GIRALDO BUENO. Dirección: ALBERTO GIRALDO BUENO. Año anterior: EL MÁQUINA.

Tipo cartas del tarot, destacar el precioso y colorido disfraz, juegan con las luces y consiguen un efecto espectacular. Muy conseguida la escenografía. Fuerza controlada, gran presentación. En los pasodobles, el punteo es de categoría. Me voy a mojar, creo que el pasodoble musicalmente es de los mejores que han pasado por este concurso. Suavidad y fuerza, dos conceptos que por separado quedan mal, pero si se unen así logran una obra de arte, ya solo queda ponerle versos y ellos también han sabido ponerlo.

En el segundo le dan un palo a Canal Sur por la no retransmisión de la Procesión Magna. Se nota muchísimo cómo se defienden las cosas de la tierra, el público se les entrega. En los cuplés desentierran el hacha de guerra, imitan al manequín de la Colombina pero sale movido porque hay linces en la sala. El popurrí transmite todo lo que han vivido. Precioso el efecto con las luces.

LOS HEREDEROS DE PEPE BOLLO

Modalidad: MURGA. Procedencia:HUELVA. Letra: HORACIO BLANCO SÁNCHEZ. Música: HORACIO BLANCO SÁNCHEZ. Dirección: JOAQUÍN BERBEL SILVEIRA. Año anterior: LOS FRASECITAS.

Tipo panaderos, con ese nombre no iban a venir de arlequines, vamos digo yo.

Presentación muy al tipo; cuentan su historia al igual que su primer pasodoble, donde le dan un giro y acaban dándole fuerte al Gobierno. Un giro inesperado que marca todo su pasodoble.

En segundo lo vuelven a hacer, empiezan dándole ojana y cantando todas las virtudes de esta tierra y vuelven a apretar las tuercas con las debilidades y defectos de la misma, ingenioso.

Cuplés cachondos y con ese puntito canalla; el estribillo aunque liante es pegadizo.

En el popurrí sacan todo el humor que llevan dentro y hacen que el personal disfrute con ellos. Cuando un grupo se divierte encima del escenario, el público que lo está viendo también lo hace. Muy buen pase de preliminar, los veremos más.