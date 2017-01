La obra social de los cofrades

La labor social es estar en el mundo y afrontar los problemas que hoy existen, es lo que la sociedad le demanda a las cofradías. La atención a los más desfavorecidos es el mejor de los estrenos que pueda realizar una hermandad y la mejor chicotá de una cuadrilla de costaleros.

No hay que engañarse, esto de sacar los pasos a la calle va más allá de una salida puntual al año. Son muchos los aspectos importantes a los que una hermandad atiende y es verdad que son todos importantes. Las hermandades se dedican al culto interno y externo, a la formación y a la presencia de estas en la calle para dar testimonio de fe, hoy más que nunca cuando vuelven a salir cuatros que hacen mucho ruido diciendo lo que no son las cofradías y creando un ambiente que nada favorece a la sociedad.

No debemos tampoco ser especialmente exigentes con las cofradías porque tengan ese atractivo social, o quizás sí. Porque es algo que le da una responsabilidad añadida a los cofrades. La mirada de tantas personas, de una sociedad en la que a veces se mira desde la crítica y la animadversión necesita una respuesta contundente, sería. Esto de las hermandades no es para aficionados. Aquí se viene a trabajar y a participar del culto interno y externo.

Hay un aspecto que dejo para el final una vez enunciado al principio. La caridad es uno de los objetivos más claros que debe tener una hermandad, aunque no se equivoque nadie. Las hermandades pueden llegar hasta donde pueden llegar, pero estas también no deben escatimar esfuerzos y no hay que mirar para otro lado.

La propuesta del Consejo de Hermandades de ayudar a la casa de los Milagros es de las iniciativas más importantes tomadas por el Consejo. Se hace necesario que la mentalidad en las hermandades cambie. Ahora se aportará a partir de este año 25.000 euros a este proyecto diocesano de la Iglesia de Huelva. Recientemente, tras la Procesión Magna hubo otra ayuda para la obra social de la Iglesia de 12.280 euros.

Es un compromiso real que debe asentarse en la conciencia colectiva de las hermandades. Lo mismo que hay que hacer un cartel, un pregón o un vía crucis. Ahora también una importante obra social.

Hace falta coordinación y eso mismo es de lo que hablaron esta semana los responsables de Cáritas y la Casa de los Milagros con los hermanos mayores. El camino está abierto. Se espera que aparezcan los frutos.