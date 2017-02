Cuando los carnavaleros antiguos huelen lo buenoHay que morder, no esperar a las migajasMucho miedo y muy poca vergüenzaSiete vidas tiene un gatoPero sigo siendo el reyOro Olímpico

H style="text-transform:uppercase">oy el día promete, y aunque hay un refrán que dice "Eres más malo que una semana con seis lunes", se nota que en el mejor concurso mundial del mundo entero es un día grande.

Se juntan tres grandes grupos para cantar en esta jornada y si a todo esto le sumamos que los otros dos, a priori, se pueden oír, pues date con un canto en los dientes. De entrada, la noche es espectacular y así lo demuestra un teatro hasta las trancas. Qué le gusta esto a don Antonio Hierro, eso quiere decir que las arcas de la Fopac poquito a poco se van llenando. Por otra parte, me gustaría destacar del presidente de la Fopac los cuidadísimos trajes que luce este año. Sí, luciendo, porque se lleva todo el día dando vueltas por el teatro con esos modelitos que, a la vez que elegantes, son muy originales. El que llevaba el domingo parecía que había salido de la sala de pediatría del Juan Ramón Jiménez, ¡Qué arte! El de ayer creo que se lo había robado a un guía de la Torre Eiffel. Antonio es especial, lo lleva todo atado y no da puntada sin hilo, eso sí, muy bien apoyado por toda la directiva, que en esto de los trajes lo dejan solo.

Cundo me siento en la butaca puedo comprobar que sí ha habido cambios este año. El cartel de luces sobre las cortinas del Gran Teatro está desplazado hacia la izquierda. ¿Tendrá que ver en algo de esto la nueva Corporación?

En el patio de butacas muchas caras de las antiguas, esas que solo aparecen por el teatro si el día es especial y, además, bueno. Son carnavaleros curados de espanto, que no van a sufrir, que van a lo seguro. Cuando veas en el teatro a gente como mis antiguos compañeros Light di: hoy es un buen día. Manuel Almansa, Enrique Izquierdo y Andrés Parra se acercaron para comprobar que el Carnaval sigue vivo y ver a las grandes agrupaciones que actuaron el lunes.

De camino también dijimos eso tan socorrido:

-"Quillo el año que viene sacamos la murga".

Os dije que el primer artículo levantaría ampollas, pues dicho y hecho. Quizás me quedé anclado en los ochenta, pero recuerdo que esos años fueron los mejores del concurso del Carnaval Colombino. Que no hay nada de malo por volver a intentar que esto sea como lo fue antaño. Más de noventa minutos me llevé buscando entre mis recuerdos. Me llegaron todos y cada uno de los momentos vividos, intensos, emotivos y, sobre todo, con esa complicidad de que los vivimos. Según avanzaba la noche el ambiente se iba calentando más. Los grupos no defraudaron, todos hicieron un buen pase. Si me tengo que quedar con alguno os diría que la murga de Carolina Marín, la comparsa de Los Astutos, muy bien trabajada; y la de Rey de reyes, en su línea ascendente de año tras año.

HIENAS

Modalidad: Comparsa. Procedencia:Sevilla. Letra: ALEJANDRO ARTEAGA RAMÍREZ. Música: PEDRO FERNÁNDEZ HERRERA. Dirección: JUAN JOSÉ BARRAGÁN PINEDA. Año anterior: A TIENTAS (2014).

Tipo urbanitas rebuscando en la basura de la noche, fantasía recurrente. Pasodoble al concurso, con quejas de las puñaladas que se dan en él. Pasodoble muy socorrido, para grupos que creen que así podrán arañar puntos. Segundo pasodoble a los maestros, letra de paseo. Musicalmente, comparsa bien montada y afinaíta, quizás abusen de la luz tenue. Cuplés a las colas para los conciertos. La moda de hacer colas para cualquier cosa. Pero vamos, el chiste final muy típico de las comparsas sin decir nada. Estribillo suavito, quizás en exceso. El segundo de transición viene a salvar le repertorio, en algunas comparsas si pudieran traer medio cuplé lo traerían. Popurrí demasiado pausado, sin chispa. Canciones al tipo, pero demasiado lentas; creo que podrían haber desplegado otra clase de popurrí. Sin fuerza la luz tenue de toda su actuación, creo que les perjudica.

LOS AUTÉNTICOS COBARDES

Modalidad: MURGA. Procedencia:VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS. Letra: JOSÉ MANUEL MORGADO GONZÁLEZ. Música: BENITO BERNAL DÍAZ Y PATRICIO RODRÍGUEZ DÍAZ. Dirección: BENITO BERNAL DÍAZ. Año anterior: QUÉ PENITA DE VERBENA.

Tipos un montón de miedosos encima del escenario. Presentación graciosa y con chispa, se acuerdan de Juani diciéndole que no les chillen que se asustan. Primer pasodoble al respeto que le tienen al concurso, pero a pesar de todo vuelven. Muy marcado y, aunque de voces muy justitas, se dejan escuchar. Pasodoble muy duro de un socialista a Susana Díaz. Aquí el autor se ha mojado, le da un soberano palo a la presidenta de Andalucía. En el segundo cuplé nombran a los grupos que participan con ellos en este día. Siguen cagaos, son graciosos y a poco que se respeten entre ellos, aquí habrá grupo para otros años. Popurrí. Empieza con la luz apagada y se llevan una sorpresa. Las músicas del popurrí muy al tipo, gracioso y sencillo, supieron conectar con el público.

LOS ASTUTOS

Modalidad: Comparsa. Procedencia:HUELVA. Letra: MANUEL FERNÁNDEZ VÁZQUEZ. Música: MANUEL ALVARADO VALLADOLID. Dirección: LAUREANO VÉLEZ RODRÍGUEZ. Año anterior: LOS PINTURILLAS - 2015.

La presentación más efectista y con mas fuerza que ha pasado por el concurso. El disfraz es una maravilla, con esa carencia de linces y ese traje desarropado, ya dejan claro que no solo bien a concursar. Primer pasodoble. Letra que viene a decir que muchos de los grupos cantan lo que el público quiere escuchar, sin mordaza, ni melaza como dicen ellos, son astutos. La batalla esta servida. En el segundo le dan un repaso a la política y a sus corruptos gobernantes, buena letra. El montaje de la comparsa es muy bueno y la percusión suena de película. En los cuplés, faena de aliño como casi todas las comparsas. Como son linces, el olor que les llega desde el patio de butacas es el de conejo, anda que no son astutos. El estribillo lo empiezan con fuerza y acaban piano piano, me gusta. En el popurrí despliegan toda la fuerza de sus componentes. La letra es muy interesante y el mensaje es claro: salvar Huelva y salvar Doñana. Ojito con esta agrupación que para ser nueva tiene gente muy currada en esto del Carnaval. Enhorabuena chavales, esto se calienta.

REY DE REYES

Modalidad: Comparsa. Procedencia:punta umbría. Letra: EMILIO GUTIÉRREZ REBOLLO Y ENRIQUE OLAYA LIROLA. Música: JUAN LUIS CAMACHO RUIZ Y FRANCISCO JAVIER TINOCO TINOCO. Dirección: FRANCISCO JAVIER TINOCO TINOCO. Año anterior: LA ÚLTIMA CANCIÓN.

Tipo de tribu africana. Magnífica presentación, fuerza y conjunción de voces, llegan dejando claro a lo que vienen. En el primer pasodoble hablan de lo que de verdad creen. Después de decir que no creen en muchas cosas, lo único que creen es en cómo lo trata el público de Huelva en sus veinticinco años. El segundo al Recre y a todo lo que dejó por hacer Pablo Comas. Un pasodoble denunciando la actual situación, interesante punto de vista. Cuplés a la fiesta de los portugueses, saboríos. En el estribillo dicen que aquí siguen siendo el rey. El segundo al mosquito de zika de las Olimpiadas y aprovechan a miembros de la anterior murga para terminar su cuplé, Carolina Marín. En el popurrí sacan todo su arsenal de voces y fuerza. Vaya popurrí más definido, con gusto y fuerza en el cante. Un popurrí de los antiguos, de esos que te sientas en la butaca y no te das cuenta cuándo ha terminado. Esos que te gusta ver, estilo, aprovecharse de gran pase de esta agrupación y como ellos dicen, siguen siendo el rey.

ESTE AÑO NO GANO

Modalidad: murga. Procedencia:VILLARRASA. Letra: FRANCISCO JAVIER RAMOS RUEDA. Música: RAÚL BARNETO CAMACHO Y CONSTANTINO TOVAR VERDEJO. Dirección: JOSÉ MARÍA MUÑIZ LAGARES. Año anterior: LA CHIRIGOTA MÁS ESPERADA - PRIMER PREMIO.

Ambientazo de lujo para recibir a este grupo de Villarrasa. Murga ganadora en la dos últimas ediciones. Este año no gano. Originalidad al poder, el grupo van de jugadoras de bádminton que juegan contra Carolina Marín. Por un momento creí que la propia Carolina estaba encima del escenario. Su disfraz es muy original y está muy currado, con detalles al más puro estilo chirigotero. Presentación chirigotera al máximo. Cachondeo, saben lo que al público le gusta y se lo dan. Pasodoble de agradecimiento de todos estos años. Muy cortito y chirigotero. Compás. En el segundo a la Capitalidad Gastronómica, donde el dinero se irá para los de siempre. Buena tanda de cuplés, el primero al lío de los Reyes y sus regalos. Estribillo gracioso y cortito.

En el popurrí se vienen arriba y con músicas muy al tipo y letra, con esa chispa se meten al personal en el en bolsillo. Presentando credenciales para repetir lo de años anteriores.