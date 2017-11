El Black Friday supera la previsión y deja un 20% más de ventas que hace un año

El mejor Black Friday de la historia. Los comerciantes no recuerdan un final de noviembre tan bueno como el que han vivido el pasado fin de semana. No es que se hayan superado las previsiones, que sí, sino que algunos han llegado incluso a doblar las ventas del año pasado por estas mismas fechas. El balance de la asociación Calles del Centro habla de un 20% más, en términos generales, de la caja que se logró hace ahora un año. En ello ha sido esencial la combinación de tres elementos: el impulso que de por sí aporta la jornada de descuentos más popular del año, junto al inicio del alumbrado navideño y la puesta en marcha de la caravana circense. "Esa mezcla llenó las calles del centro de la capital" y de ahí que el balance "no pueda ser más positivo".

El presidente de los comerciantes del centro, Carlos Moral, no lo disimula y anuncia que el resultado de las ventas del último fin de semana de noviembre son el primer chequeo para ver cómo podría ir la campaña de Navidad y "todo indica que el centro estará animado".

Para el viernes negro se esperaba vender un 50% más que un día normal y se ha vendido "como el mejor día de Navidad" y eso ha "desbordado" las previsiones. El aumento de ventas ha llegado también gracias a la presencia de vecinos de otras localidades cercanas, que "esta vez sí se han desplazado hasta los comercios tradicionales del centro de la capital para realizar sus compras".

El tirón del viernes se extendió hasta el sábado y ha llegado a "prácticamente todos los sectores", aunque son el de ropa, complementos y zapatería los que más han notado la afluencia de público. Pero no han sido los únicos, ya que hasta productos que "no son típicos de estas fechas" han salido beneficiados, como es el caso de los muebles e incluso de la joyería.

El comercio lo valora especialmente porque noviembre no es un buen mes para las ventas. Y menos cuando la climatología no invita a adquirir productos de nueva temporada como ha ocurrido este otoño, que prácticamente va a terminar sin hacer acto de presencia.

En la campaña participaron los 75 establecimientos asociados a Calles del Centro, así como la totalidad de las tiendas y superficies ubicadas en la zona, que ofrecieron descuentos y promociones de las que los clientes se beneficiaron e hicieron que el viernes fuera como "un día fuerte de la campaña de Reyes", en el que además, los buenos resultados han ido más allá de los comercios y se han dejado sentir en la comanda de bares y restaurantes. "El buen ambiente ha sido generalizado y se ha podido comprar, pasear y tapear", sentencia

Tras el éxito de estos días el sector prepara nuevas fórmulas para dinamizar el centro y lograr que esta Navidad, cuyas ventas suponen el 25% de toda la facturación anual, sea "un éxito".