Bejarano defiende la "pulcritud" de las primarias y afirma que las acusaciones "hay que demostrarlas"

Aunque no quiso valorar las declaraciones que el precandidato a las primarias del PSOE de Huelva José Martín hizo el pasado miércoles -cuando denunció "irregularidades" en la recogida de avales-, la portavoz de la otra candidatura, la de Ignacio Caraballo, quiso dejar claro ayer que "aunque puede haber algún tipo de nerviosismo estos días, las acusaciones hay que probarlas". De este modo, defendió que el proceso es "democrático" y "pulcro".

María José Bejarano aseguró que la candidatura que representa no entrará en la confontación, dado que afronta las primarias "limpiamente", "en positivo" y "en construcción". No en vano, este es, a su juicio, el momento de los debates de ideas y de proyectos, y en él no cabe el enfrentamiento.

Además, según destacó, el proceso cuenta con órganos competentes para tomar las decisiones oportunas, de modo que si el Comité Provincial eligió con casi el 95% de los votos que la recogida de avales se situará en el 20% como mínimo, ahora "no se debe dudar de un órgano que es el máximo después de los congresos".

Mañana al mediodía culminará el plazo para conseguir los avales y, según la portavoz, la candidatura del actual secretario general, que aspira a la reelección, está recibiendo "muchas muestras de apoyo de la militancia", por lo que se mostró ilusionada.

Bejarano anunció también que el PSOE de Huelva tendrá una secretaría de diversidad y políticas LGTBI si Caraballo es reelegido, de manera que "todos los colectivos tendrán voz en este partido". Junto a activistas del colectivo LGTBI y otros militantes socialistas en la Plaza Quintero Báez de la capital, punto de partida de las marchas del Orgullo en Huelva, Bejarano explicó que esta secretaría nacerá "para reforzar nuestra lucha contra la discriminación por orientación sexual".

De esta secretaría dependerá la actual coordinadora LGTBI del PSOE de Huelva, "pero esta vez con más voz al tener representación en la futura Ejecutiva Provincial". Según dijo la socialista, "desde esta área avanzaremos en las políticas encaminadas a una educación tolerante, con iniciativas propias y promoviendo acciones en las administraciones en las que gobernamos".

"Andalucía ha marcado la senda y tendremos una ley que será vanguardia a nivel nacional. Por ello, debemos dotar a nuestro partido de herramientas que velen por el cumplimiento y desarrollo de las medidas que se aprueben en el Parlamento de Andalucía", indicó.

Por otro lado, la socialista advirtió de que "todos los colectivos tendrán voz en este partido", pues el programa político incluye también la creación de la secretaría de movimientos sociales, que recogerá las inquietudes de los colectivos de Huelva que luchen por una sociedad más justa, más libre y más igualitaria.