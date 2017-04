Bebidas aptas para celíacos, vegetarianos y veganos

Los alimentos aptos para celíacos están claramente identificados con el lema 'Sin TACC' o 'Libre de TACC', lo que significa que no poseen ni trigo, ni avena, ni cebada, ni centeno, que son los productos perjudiciales para aquellas personas con intolerancia al gluten, y cuyo principal componente es la gliadina. En el caso de las bebidas, por supuesto, esto no queda al margen, ya que en individuos de alta sensibilidad, apenas unas trazas de los compuestos mencionados, son capaces de dañar a una persona celíaca.

Los vinos, cualquiera de ellos, en todas sus variantes, y siempre que la palabra vino esté correctamente utilizada, señalando al producto resultante de la fermentación de las uvas y su jugo (recordemos que por legislación, no existe, por ejemplo, el vino de fresas, o de guindas, o el 'vino de montaña', eso no son vinos, son otra cosa), son absolutamente aptos para celíacos, ya que en ningún momento se utilizan en su elaboración productos derivados de TACC. De hecho, varios vinos están colocando en sus contraetiquetas, a raíz del incremento en las consultas por parte de los consumidores, las leyendas que los identifican como aptos para celíacos.

La cerveza sí está producida a base de cereales, fundamentalmente la cebada y algunas que se elaboran con arroz, trigo o maíz. En general es una de las bebidas de mayor riesgo para celíacos por su composición. Si vamos a tomarla, aconsejamos que sean explícitamente "libres de gluten" y verificar su composición con mucha atención. Ya se comercializan numerosas marcas de cervezas 100% libres de gluten.

Al eliminar el gluten de la dieta, lo primero que pensamos es en eliminar la mayoría de bebidas espirituosas. Pero no es así. Como en el resto de los casos, basta con ver la composición de la bebida para saber si lleva ingredientes no aptos o por el contrario, es 100% aconsejable. Cabe destacar que la mayoría de los procesos de destilación actuales eliminan el gluten. Es el caso del whisky escocés, el bourbon, ron, vodka, ginebra y tequila, entre otros. El vodka, tiene un proceso de destilación que elimina el gluten, pero como se produce con distintos granos, hay que revisar sus ingredientes siempre salvo cuando se producen claramente de la uva. Lo mismo pasa con la ginebra. El proceso de destilación en principio elimina el gluten, aunque hay que comprobarlo para asegurarnos. En el caso del whisky, pocos son los que dan problemas. Pero hemos de tener en cuenta que la cebada y el trigo a veces forman parte de la composición. Especial cuidado, por tanto, con los bourbons. El vino, como alimento, es objeto de análisis para aquellos consumidores que son vegetarianos, los cuales, suelen beber todo tipo de vino, dependiendo de sus gustos y tendencias, claro está. Ahora bien, cuando son los veganos los que eligen el vino, la cosa cambia, ya que como todos ustedes saben, los veganos no consumen nada que sea derivado o producido por un animal. Es el proceso de clarificación del vino lo que causa malestar entre el colectivo vegano ya que normalmente (no siempre) se utiliza para este proceso la clara (albumina) de huevo, la cola de pescado (ictiola) o la proteína de la leche (caseína). También se utiliza la bentonita que es de origen mineral (entre otros productos minerales), pero los veganos más estrictos prefieren que se utilicen proteínas vegetales extraídas del trigo, las patatas, las algas marinas o los guisantes, entre otras opciones.

Por otra parte, en los últimos años la normativa comunitaria en materia de sanidad obliga a señalar expresamente algunas sustancias clarificantes proteicas como caseína y clara de huevo. La razón de estas indicaciones en las etiquetas de los vinos se debe a una advertencia para aquellos consumidores que pudieran ser alérgicos a la ingesta de estas sustancias.

Aunque el tipo de vitivinicultura no se ponga en tela de juicio, los veganos suelen elegir vinos que además son de los clasificados como ecológicos o naturales por el tema de los sulfitos (añadidos o endógenos) entre otros motivos. Según fuentes de los colectivos vegetarianos, cerca de un 3% de la población de España es vegetariana, del cual, el 30% o 40% son veganos estrictos, no consumen nada de origen animal, no aprueban la explotación y el maltrato de los animales, así como el uso de prendas de ropa o de objetos y productos cotidianos con procedencia animal.

Ahora que hacer vinos 'naturales' parece que se ha puesto de moda, cuando lo cierto es que se hacen desde hace mucho pero sin ruido, algunos vitivinicultores han sustituido los clarificantes de origen animal por otros de origen mineral o vegetal para llegar a este colectivo de consumidores veganos, eso sí, sin mencionar el trabajo de la tierra con un animal en lugar de con un tractor, porque lo que para uno es ecológico y volver a los orígenes, para otro es sinónimo de explotación.

En fin, ni a favor, ni en contra. Como siempre, equilibrio y respeto.