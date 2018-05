La mujer de Bárcenas y el ex marido de Mato entran en prisión a la espera de la fianza

Rosalía Iglesias, la mujer del ex tesorero del PP Luis Bárcenas, y Jesús Sepúlveda, ex alcalde de Pozuelo y ex marido de Ana Mato, condenados por Gürtel a 15 años de cárcel y 14 años y ocho meses, respectivamente, ingresaron ayer en prisión a la espera de reunir las fianzas de 200.000 y 100.000 euros que les ha impuesto respectivamente el tribunal.

En el caso de Iglesias, la sección segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional, estimó que el hecho de que su marido esté ya en la cárcel desde el lunes cumpliendo condena "puede paliar" también el riesgo de fuga, al que apeló la Fiscalía Anticorrupción para pedir su ingreso en prisión sin fianza. Aun así, el tribunal dice no poder "obviar la importante cantidad de recursos económicos que el matrimonio llegó a acopiar con la ilícita actividad desplegada por ambos cónyuges" y ésa es la razón por la que le impone una fianza de 200.000 euros, "por entender que es acorde con los beneficios que le reportó, parte de los cuales no se han conseguido localizar".

Según la sentencia, "tenía capacidad de decisión sobre la disponibilidad" de sus fondos y así lo "evidencian" tres "significativas transferencias" de un total de 178.072 euros que hizo a la cuenta Obispado, propiedad del padre del testaferro de Bárcenas, con destino final a otra de las islas Bermudas.

Rosalía Iglesias será acomodada en el modulo de mujeres número trece, en el que en la actualidad hay encarceladas 63 mujeres, entre penadas y preventivas.

En relación a Sepúlveda, la Sala tuvo en cuenta el "importante elenco de delitos relativos a la corrupción" que cometió, si bien le fija una fianza menor que la de Rosalía por considerarla "acorde con los beneficios y patrimonio que llegó a obtener". No estimó, sin embargo, "los padecimientos" que alegó su defensa pues éstos pueden ser tratados en la cárcel y su situación clínica por el momento es "estable", por lo que su estancia en prisión no conllevaría ningún "riesgo, impedimento o limitación" para su salud.

Teniendo en cuenta las penas impuestas a ambos -que ingresaron a media tarde en la cárcel madrileña de Soto del Real-, la Sala cree que el riesgo de fuga "no se puede considerar tan elevado" como el de los tres condenados que fueron el lunes a la cárcel -Bárcenas (33 años y cuatro meses), el ex alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega (38 años y tres meses) y el ex consejero madrileño Alberto López Viejo (31 años y nueve meses)-.

Una vez depositen sendas fianzas, lo que permitiría su salida de la prisión, la Audiencia Nacional les ha impuesto como medidas cautelares comparecencias quincenales, retirada del pasaporte, y la prohibición de salir de España sin autorización judicial.

A la espera de que se pronuncie el Tribunal Supremo, de momento 5 de los 29 condenados se encuentran en prisión incondicional, entre ellos Bárcenas y Correa -en la cárcel por otra pieza de Gürtel-.

Pese a que sobre ellos pesan las penas más abultadas, ninguno pasará tantas décadas en prisión en tanto que el Código Penal establece que solo cumplirán "el triple del tiempo por el que se le imponga la más grave de las penas" -en todo los casos un total de 18 años de cárcel- y nunca más de 20 años.