Raúl Barba Durán toma las riendas de la Oficina de Extranjería de Huelva

Hasta ahora había ejercido su labor como funcionario público en la administración penitenciaria, pero Raúl Barba Durán ha dado el salto y dirigirá la Oficina de Extranjería de Huelva, un cargo que ha ejercido desde hace más de diez años y de forma accidental Lucía Vizcaya. En un acto celebrado ayer para su presentación en sociedad en el Colegio de Abogados de Huelva, Barba Durán se mostró "agradecido por la confianza" y subrayó la "alta responsabilidad" que para él supone estar la frente del cargo.

"No me enfrento a un trabajo fácil, pero ya he conocido a los grandes profesionales que tengo alrededor y pondré toda mi entrega" para que la labor diaria de la Oficina de Extranjeros sea los más fluida y acomodada a los estándares deontológicos posible.

Barba Durán atesora un impresionante currículo, como subrayó ayer la subdelegada del Gobierno en Huelva, Asunción Grávalos. "Es un funcionario ejemplar y de categoría excepcional como persona; una garantía de eficacia", expresó.

Es licenciado en Administración y Dirección de Empresas, licenciado en Derecho, experto universitario en Administración y Gestión de Centros Penitenciarios y cuenta con un máster en Dirección de Centros Penitenciarios. Accedió en 2005 a la función pública y en 2009 fue número 1 en las oposiciones al Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias.

Pasó primero por la penitenciaría de Menorca, desde donde arribó al penal de Huelva en 2012, como reseñó ayer sobre él el propio director de la cárcel de La Ribera, Alejandro Zulueta. "Cuando lo entrevisté me llamó la atención de él su puntualidad, su seriedad profesional, su serenidad". En la prisión onubense ha ejercido en los últimos años como subdirector de Seguridad, "con una eficaz gestión, sin incidentes regimentales graves ni evasiones ni suicidios", apuntó Zulueta. Y luego, como administrador, ha "demostrado su sencillez y capacidad de trabajo".

El director del penal añadió el especial "orgullo profesional que los penitenciarios sentimos por su nombramiento", por lo poco habitual que suele ser el trasvase de responsables de Instituciones Penitenciarias a otros segmentos de la función pública.

Raúl Barba Durán ha sido condecorado con la Medalla de Plata al Mérito Penitenciario (2013) y distinguido con una mención honorífica de la Guardia Civil (2017).

Más allá de su nombramiento, la subdelegada del Gobierno quiso evidenciar el buen hacer y la "importante labor" que desarrolla la Oficina de Extranjería, "con más de 6.800 expedientes tramitados y más de 15.700 personas atendidas a lo largo del año pasado, casi 12.000 de forma presencial".

Grávalos valoró el "trabajo de gran complejidad" que desempeñan los 16 empleados públicos que prestan servicio en la Oficina de Extranjería de Huelva, seis de ellos de la Policía Nacional, "para ofrecer una gestión pública de calidad a todos los ciudadanos, sean nacionales o extranjeros".

En este sentido, la subdelegada ha detallado que el año pasado esta Oficina tramitó 1.772 autorizaciones de trabajo, 1.551 de residencia y 125 permisos para estudio. En cuanto a la distribución de estos expedientes por nacionalidades, Grávalos ha apuntado que destacan Marruecos, Malí, Senegal, Colombia y China.