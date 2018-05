Báñez dice que "pronto" habrá conexión con Madrid "en tres horas menos cinco"

Según manifestó, con el Gobierno del PP en Madrid "siempre hay nuevas inversiones en forma de nuevas infraestructuras en Huelva". Así, de modo coloquial, apuntó que "con el PP se pasa de las maquetas a las máquinas y a las realidades". No en vano, manifestó que el jueves se inaugurará una estación que, a su juicio, debería estar construida en la ciudad onubense "desde hace mucho tiempo".

Caraballo insiste en que la nueva estación no colma las expectativas

El presidente de la Diputación Provincial, Ignacio Caraballo, volvió a pronunciarse ayer sobre la nueva estación ferroviaria, a cuya inauguración, prevista para este jueves (con la presencia del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna) ha sido invitado junto con otras autoridades. Según valoró el también secretario general del PSOE de Huelva, "siempre es bienvenida una infraestructura, pero ésta ni calma ni colma las expectativas". En este sentido, explicó que se trata de "una nueva instalación que veníamos pidiendo, pero no es lo que esperábamos". Al respecto, incidió en que esperaba la estación pero "con vías distintas", por lo que seguirán trabajando. En este sentido, precisó que el objetivo es contar "con el ancho europeo de las vías, no con el ibérico, porque supone modernidad, futuro, avance y prosperidad, así como competitividad respecto a otras provincias". Por lo tanto, dio la bienvenida a la estación pero dejó claro que la querían "con más fuerza y más potente", por lo que seguirán luchando para que "Huelva entre en el entramado ferroviario". "Estábamos esperando el proyecto de Alta Velocidad, pero si la misma vale 1.400 millones de euros y la que van a poner en Huelva, 400, no tenemos posibilidades de crecer y esa es la realidad". De este modo, Caraballo apuntó que van a esperar a ver el proyecto y a evaluarlo conociendo la realidad del mismo, pero "sólo por la cantidad, tenemos la idea de que vamos a permanecer en segunda división".