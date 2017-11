El Banco de Alimentos pone el listón para la gran recogida en 135.000 kilos

El Banco de Alimentos de Huelva ya trabaja sin descanso para la Gran Recogida de Alimentos, la campaña principal de la asociación que mueve a más de dos millares de voluntarios con el fin de recaudar todos los productos posibles para los más necesitados. El 1 y 2 de diciembre se celebrará la sexta edición en la provincia de Huelva de una iniciativa que se desarrolla también a nivel nacional y en algunos países europeos. La asociación onubense espera conseguir, al menos, 135.000 kilos de alimentos y así superar los 125.000 del año pasado.

"Es la campaña más importante del año puesto que sólo en dos días la actuación que se tiene es muy intensa", explica el presidente del Banco de Alimentos de Huelva, Juan Manuel Díaz Cabrera. Como toda iniciativa solidaria que se desarrolla de manera anual, uno de los objetivos es la propia superación en cuanto a resultados se refiere. Así, en esta ocasión los voluntarios de la asociación estarán distribuidos en 136 tiendas de la capital y de la provincia, algunas más que el pasado año, cuando se trabajó en 125 aproximadamente. La gran recogida es el gran colofón a un año en el que la actividad no cesa en muchos ámbitos. "Tenemos múltiples canales donde obtenemos alimentos de diversos donantes y actuaciones puntuales también en tiendas", señala Díaz Cabrera, que añade que "desde febrero a agosto todos los fines de semana estamos en tiendas", pero sólo en algunas puntuales.

Al ser la iniciativa de la gran recogida la más trascendental de la asociación, "exige un esfuerzo y una colaboración igualmente importante porque si no, no saldría". La figura del voluntario es imprescindible porque si no hay acto de presencia en una tienda "no habría recogida" en ese espacio. "Nunca son menos de 16 voluntarios por tienda", que se turnarán durante los dos días que dura la campaña en franjas horarias, tal y como reza el lema de la campaña de este año: #SonSoloTresHoras, que esta edición cuenta con la cara visible del cantaor Arcángel. De esta forma, la asociación contó el año pasado con la colaboración de 2.400 personas y en esta ocasión se necesitan no menos de 2.500 para poder cubrir todos los establecimientos. En esta línea, el presidente del Banco de Alimentos hace una llamada para conseguir que más voluntarios se sumen a la campaña y lograr ocupar todos los puestos para las tiendas que participarán. "Hay que incentivar a la gente para que nos ayude por lo que significa" la causa con los más necesitados. El único requisito que pide la asociación para acceder a lista de voluntarios es tener tres horas disponibles entre el 1 y el 2 de diciembre. Si es así, quien quiera puede apuntarse en la propia sede, llamando al teléfono de la asociación, 959251028, a través del correo electrónico info@bancodealimentosdehuelva.org, o bien mediante la página web de la organización, www.bancodealimentosdehuelva.org.

Una de las novedades en la campaña es la fecha en la que se celebra. En años anteriores se ha desarrollado en el último fin de semana de noviembre y en esta ocasión tendrá lugar el 1 y 2 de diciembre a causa del Black Friday, ya que "se ha detectado a nivel nacional que la gente compra mucho, pero de otras cosas, no de alimentos", señala el presidente, y es que ha habido un descenso en la recogida en los viernes de las ediciones anteriores. "Este año será una prueba para ver si ese efecto se anula". La clave de la cuestión es pedir que "las personas que tienen que ir a comprar durante esos días, que las maximice los días 1 y 2 de diciembre", para que aprovechen y ayuden con la causa de la campaña. Para la gran recogida "hay alimentos que son más necesarios que otros como el aceite, leche, conservas de carne y pescado, alimentos infantiles, legumbres y galletas y sus equivalentes", y lo más importante, aunque todos los productos son buenos y necesarios, en esta campaña no pueden ser perecederos. Los destinatarios serán el conjunto de beneficiarios que están apuntados en el Banco de Alimentos, "entidades benéficas", alrededor de unas 80 y que llevarán lo recaudado a unas 15.500 personas de la provincia.