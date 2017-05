El Ayuntamiento alega al proyecto de Fertiberia por eludir la ley y quedarse corto

Tanto el Ayuntamiento capitalino como el grupo municipal Mesa de la Ría han presentado alegaciones al proyecto de Fertiberia para regenerar las balsas de fosfoyesos por considerar que incumple la ley y que sólo tapa la zona. Coinciden, además, en la necesidad de que la compañía presente un nuevo plan más completo, dadas las "carencias" del documento sometido a exposición pública.

Ayer concluyó el plazo (ampliado 15 días a petición de la Junta) marcado por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente para presentar alegaciones al plan de la compañía. Por ello, el Consistorio y Mesa de la Ría comparecieron para explicar que los argumentos esgrimidos contra este proyecto son "contundentes".

Según señaló el portavoz del equipo de gobierno local, Manuel Gómez, la solución planteada por Fertiberia es "claramente insuficiente" para responder al mandato judicial de regeneración de la zona, "incumple la legislación vigente" en muchos aspectos, y adolece de un análisis de riesgos para la población y el medio circundante, así como de una adecuada valoración de alternativas posibles.

En un documento de 46 páginas y dos anexos en el que los técnicos municipales han trabajado en coordinación con la Consejería de Medio Ambiente durante un mes, el Ayuntamiento incorpora las primeras conclusiones del Comité de Expertos de la Mesa de los Fosfoyesos. En este escrito, firmado por el alcalde de la capital, Gabriel Cruz, se insta además a Fertiberia a completar la documentación y estudios presentados y, una vez resuelto este requerimiento, someter de nuevo el expediente a informe de las administraciones, así como a un nuevo periodo de información pública.

Y es que, según valoró Gómez, el estudio de impacto ambiental "carece de la documentación mínima" exigida por la Ley 21/2013 para evaluar posibles efectos significativos del proyecto sobre el medio ambiente y, respecto a la incompatibilidad urbanística, "establece un mero tapado y revegetación del espacio público ocupado, de modo que incumple la sentencia contra Fertiberia que la obliga a la regeneración del espacio". Porque no puede entenderse, a juicio del edil de Urbanismo, que la clausura de un vertido industrial o un residuo contaminante suponga una regeneración como la que marca el PGOU de 1999, que destina este espacio una vez regenerado a "usos dotacionales recreativos, espacios libres y de infraestructura viaria".

El proyecto tampoco incluye, según manifestó, la evaluación de riesgos sísmicos y de inundaciones cuando, "en una actuación de este tipo, y más en una zona tan vulnerable, es necesario efectuar un análisis de riesgos naturales". Entre otros aspectos, Gómez se refirió, por ejemplo, a que la escollera planteada por la empresa "no es suficiente para proteger de riesgos de tsunamis", y destacó que para el Ayuntamiento es "fundamental" incluir las conclusiones del Comité de Expertos en materias como la geodinámica, la estabilidad geotécnica y las aguas.

A juicio del Consistorio, el expediente adolece, asimismo, de "un análisis de la inundabilidad de los terrenos en relación con barrios limítrofes como Pérez Cubillas, Marismas del Polvorín y los polígonos industriales cercanos", mientras que el documento de impacto en la salud incorporado es, en palabras del concejal, "de un rigor más que discutible, pues carece de análisis y no está suscrito por ningún experto en la materia".

Por otra parte, el Consistorio también alega que no se incluyen en el estudio los impactos y afecciones del proyecto sobre la Red Natura 2000 y sobre el espacio protegido de la ribera de La Nicoba, calificadas dentro de estas marismas como Riberas Forestales de Interés Ambiental.

Muchos de estos argumentos coinciden con los de Mesa de la Ría. Su portavoz, Rafael Gavilán, señaló que su grupo ha presentado 47 alegaciones en un documento de 100 páginas y 29 anexos. El colectivo ha presentado también más de 3.000 alegaciones a título individual de ciudadanos onubenses y 25.000 firmas. Para este grupo municipal, el plan de Fertiberia es "una chapuza", presenta tantos incumplimientos técnicos y legales que "no habrá funcionario que lo apruebe" y entiende la regeneración de las marismas como "tapar la zona con una capita de tierra y plantar árboles".

Según sostuvo Gavilán, la empresa incumple la Ley de Costas en la medida en que no prevé la incidencia de los efectos del cambio climático sobre las balsas de fosfoyesos y, tal y como señala el Consistorio, resulta "incompatible con los instrumentos de planeamiento de la ciudad". Esto ya lo constató, según recordó Gavilán, el informe de incompatibilidad urbanística emitido por el Ayuntamiento y que obra en poder de la Audiencia Nacional.

Además, el grupo municipal aporta diversos estudios de técnicos de la Universidad de Huelva sobre la inestabilidad morfodinámica de la zona 2 (la de mayor altura del apilamiento), respecto a la afección a la salud por lixiviados y emisiones a la atmósfera de la zona 3, sobre la no inclusión de medidas correctoras y restauradoras en la zona 4 (que la Junta de Andalucía considera como "no restaurada") y de la afección de riesgos sísmicos y de tsunamis no contemplados adecuadamente en el proyecto.

Por otro lado, Gavilán valoró que el proyecto pone de manifiesto "múltiples incumplimientos" en las normas y códigos técnicos de edificación en obras marítimas (ROM), la "ilegalidad" del vertido por sentencia judicial, el "escaso rigor técnico" en determinados aspectos y la "vulneración" de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. Del mismo modo, en las alegaciones se informa de la posible comisión de un delito contra la ordenación del territorio, al fijarse mediante un proyecto constructivo una restricción de usos del suelo en zona de dominio público.