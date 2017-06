El Ayuntamiento edita una guía para la accesibilidad en bares y restaurantes

Nueva iniciativa en el marco de la Capitalidad Gastronómica: el Ayuntamiento de Huelva, en colaboración con la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) y el patrocinio de la Fundación Cepsa, ha editado una guía para la accesibilidad en establecimientos hosteleros, la primera que se realiza en España.

La primera teniente alcalde de Cultura, Turismo y Promoción de Huelva en el Exterior, Elena Tobar, señaló que con esta publicación, cuya autora es Alicia de Navascués, "se viene a cumplir el gran objetivo que se perseguía al conseguir la Capitalidad Gastronómica, que este año no sólo sirviera para promocionar nuestros productos y el sector hostelero, sino para seguir promocionando Huelva en mayúsculas y hacer una ciudad mejor en todos los sentidos", contribuyendo con ello a fomentar el turismo en general y el gastronómico en particular.

La iniciativa surge en la Comisión de Accesibilidad del Consejo de Autonomía

Tobar comentó que es el fruto de muchos meses de trabajo, en los que se ha contado con la implicación del sector de la hostelería, la Asociación de Bares, Restaurantes y Cafeterías de Huelva (Bareca) y la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Huelva (Apeh), así como la Federación Onubense de Empresarios (FOE), Plena Inclusión Huelva y la ONCE. "Es el trabajo conjunto de muchas voluntades sensibilizadas" con la accesibilidad.

La guía, Huelva Gastronómica y Accesible, incluye unas recomendaciones generales para los hosteleros y unas pautas a aplicar respecto a la comunicación y atención a los clientes, accesos al establecimiento, la barra, disposición de la sala, aseos, terrazas y veladores, bufete y autoservicio, máquinas expendedoras, salidas de emergencias, ocupación de espacios públicos y la presentación de la carta.

La primera teniente alcalde de Cultura, Turismo y Promoción de Huelva en el Exterior subrayó que "somos la primera ciudad española que va a contar con esta guía, que hará más accesible el turismo". Apuntó que la Capitalidad Gastronómica supone "un año de oportunidades en el que Huelva tiene que seguir avanzando y lo primero tiene que ser la igualdad y la accesibilidad".

La idea de realizar esta publicación partió del Consejo de Autonomía Personal, y más concretamente de la Comisión de Accesibilidad. La concejal de Políticas Sociales e Igualdad, Alicia Narciso, indicó que "era una responsabilidad y una obligación". Recalcó que la guía se elabora en el marco de la Capitalidad Gastronómica y coincide con el Año Universal de la Accesibilidad "y era importante unir estos dos hitos históricos". Manifestó que "hay que hacer una Huelva más accesible", que todas las personas "tengan las mismas garantías para acceder al disfrute de la gastronomía".

La presidenta de Cocemfe Huelva, Rocío Pérez, subrayó que la accesibilidad "es una cuestión de derechos humanos". Explicó que a veces no se puede acceder a establecimientos "por cuestiones muy simples". Aseguró que "la accesibilidad no es complicada y cumplir la ley no es caro", y recordó que "hay una legislación que hay que cumplir en materia de accesibilidad", lo que supone "mejorar la calidad de vida de la ciudadanía".

Pérez deseó que la guía tenga una buena acogida en el sector de la hostelería, "que se conciencien y se sumen a esta forma de pensar". Desde la confederación se distribuirá y se venderá Huelva como un destino turístico accesible, "con lo que se abrirá un nicho de mercado".

Teresa Millán, representante de la Fundación Cepsa, destacó que la fundación se centra fundamentalmente en "temas culturales y de acción social y aquí se fusionan ambas".

La guía se empezará a distribuir por los establecimientos hosteleros de la ciudad.