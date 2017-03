El Ayuntamiento defenderá en los juzgados la "legalidad" del presupuesto

El Ayuntamiento de la capital "seguirá el procedimiento en todos los trámites legales y los juzgados dirimirán". Esta es la postura que, según señaló ayer el equipo de gobierno local, mantendrá el Consistorio respecto al recurso que la Abogacía del Estado presentó el 27 de enero contra el acuerdo adoptado en el punto número 2 del Pleno del 1 de septiembre del pasado año, por el que se dio luz verde de forma definitiva a las cuentas para 2016.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Huelva admitió a trámite el 14 de febrero este recurso de la Subdelegación, que también solicitó la adopción de medidas cautelares.

De este modo, el Ayuntamiento de Huelva "cumplirá los requerimientos en fecha, según se pidan" y defenderá la "legalidad" de las cuentas, que fueron aprobadas tras suspenderse los acuerdos adoptados por el anterior gobierno municipal del PP, que en junta de gobierno local en enero y marzo de 2014 acordó la aprobación del plan de ajuste para el período 2014-2034, así como en un acuerdo plenario el 30 de abril del citado año.

La Administración del Estado ya envió dos requerimientos el 2 de noviembre al Ayuntamiento en los que le solicitó que se retirara ese presupuesto y que se anulara la revisión de oficio de los acuerdos que llevaron al plan de ajuste. El Consejo Consultivo Andaluz (CCA), en un informe vinculante, también desautorizó en enero declarar nulo aquel rescate financiero municipal.

Tras abrirse ahora la vía judicial, el PP municipal, que junto a IU se opuso a la aprobación de las cuentas, exigió ayer al alcalde de la ciudad, Gabriel Cruz, que revoque la revisión de oficio del plan de ajuste que llevó a cabo el Consistorio como paso previo para aprobar los presupuestos de 2016. Del mismo modo, los populares reclaman también al regidor onubense que elabore unos presupuestos nuevos "conforme a ley", ya que los de este año son los de 2016 prorrogados.

Así lo exigió ayer la portavoz del grupo municipal popular, Pilar Miranda, quien lamentó que se hayan tenido que recurrir los presupuestos, si bien argumentó que el Gobierno se ha visto "obligado" a hacerlo porque el Ayuntamiento "incurrió en una doble ilegalidad" al, en primer lugar, revisar de oficio el plan de ajuste y, en segundo, aprobar, con el voto del PSOE y de Ciudadanos, un presupuesto general para 2016 "al margen, por tanto, de la ley".

Para Miranda, "la tozudez" y la "irresponsabilidad" del alcalde compromete seriamente la estabilidad económica del Ayuntamiento y genera una "grave inseguridad", puesto que los presupuestos de 2016 pueden ser declarados nulos por la justicia.

En este sentido, mostró "la gran preocupación que tenemos ante la situación de limbo económico en la que se encuentra este Ayuntamiento", tras hacer "caso omiso" el equipo de gobierno a los dos requerimientos realizados por el Gobierno y al dictamen desfavorable y vinculante del Consejo Consultivo de Andalucía planteados antes del recurso en los tribunales.

Un dictamen, en palabras de Miranda, que "nos ha dado la razón cuando alertábamos de que el alcalde estaba incurriendo en una doble ilegalidad al declarar, por un lado, nulo el plan de ajuste y, por otro, al aprobar un presupuesto que no se ajustaba a dicho plan".

Para la popular, la situación es "muy grave" y hay que solucionarla cuanto antes, cosa que hasta ahora no han hecho los socialistas, al no rectificar tras las advertencias de Hacienda. No en vano, se prorrogó el presupuesto de 2016, en una actitud que la popular tildó de "huida hacia delante que no tiene sentido".

Por ello, exigió a Cruz que, "por el bien de la ciudad, por la seguridad jurídica y económica del Ayuntamiento, para que salgamos del limbo y el lío en el que estamos, para que los proveedores no estén asustados, y para que los servicios públicos a los que tenemos derecho todos los ciudadanos funcionen correctamente", haga un presupuesto nuevo y que esté "ajustado a la ley".

La portavoz popular cree que el alcalde debe asumir que se ha equivocado, que ha tenido una actitud "dañina" con la ciudad y, por lo tanto, debe rectificar y explicar a los ciudadanos qué ha pasado y en qué situación se encuentra ahora el Consistorio, porque "se niega a dar información a los ciudadanos y a los grupos de la oposición, que se la hemos reclamado de manera constante".

La gestión del alcalde es, en opinión de los populares, un "fracaso", ya que en dos años "no ha sido capaz de hacer un presupuesto legal". Y es que si se consuman las tesis del Gobierno y del Consejo Consultivo y el Juzgado de los Contencioso-Administrativo número 2 declara finalmente nulo el presupuesto que se aprobó para el pasado ejercicio, "nos tendremos que ir a las cuentas de 2015, aprobadas por el anterior gobierno del PP en el Ayuntamiento de Huelva".