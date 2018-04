El Ayuntamiento revoca el Pleno en el que aprobó adherirse al plan de rescate del Gobierno en 2014

El acuerdo plenario del Ayuntamiento de la capital del 30 de abril de 2014, por el que el Consistorio, gobernado entonces por el PP, aprobó acogerse al plan de ajuste del Gobierno, ha sido revocado esta mañana en una sesión extraordinaria.

Con los votos en contra de los populares, el equipo de gobierno ha recibido el respaldo del resto de la Corporación Municipal (Ciudadanos, IU, Mesa de la Ría, Participa Huelva y los ediles no adscritos Ruperto Gallardo y Enrique Figueroa) para sacar adelante su propuesta, con la que, según destacaron los socialistas, el Consistorio "recupera la autonomía financiera".

Tras el último dictamen del Consejo Consultivo Andaluz (CCA), que ha abierto la puerta a la salida del plan de ajuste -al no cumplir el Consistorio los requisitos para adherirse al mismo-, también se ha aprobado en el Pleno de hoy solicitar a Hacienda que revise la concesión de medidas de apoyo a la liquidez. En concreto, la autorización por que permitió al Ayuntamiento que financiara mediante un crédito de 65 millones el remanente negativo de tesorería para los gastos de 2012.

Todos los grupos valoraron de forma positiva la salida del plan de rescate, si bien el PP criticó el "victimismo" del equipo de gobierno y argumentó que la revocación del acto plenario no es algo que tenga que dictaminar el Consultivo, sino que es una posibilidad "ya conocida" y que se ha podido hacer antes.

Al respecto, el presidente del grupo municipal de IU, Pedro Jiménez, destacó que lo que ha hecho el equipo de gobierno no ha sido otra cosa que "ganar tiempo" en estos dos años y medio para negociar el pago del crédito, por lo que pidió al PSOE que no asuma como una victoria el dictamen del órgano de consulta, ya que éste determina por segunda vez que no es posible anular los acuerdos adoptados en 2014, sino revocar el Pleno.

Además, el edil popular Sául Fernández, quien denunció que los socialistas han "ocultado" al CCA la resolución por la que Hacienda aprobó la adhesión del Ayuntamiento al plan de ajuste, destacó que el CCA da la razón al anterior equipo de gobierno, toda vez que en la primera parte del dictamen deja claro su negativa a la propuesta de revisar de oficio (por causa de nulidad) los acuerdos de la Junta de Gobierno y el Pleno de 2014 por los que el Ayuntamiento pidió acogerse al decreto del Gobierno.

Según destacó el alcalde, Gabriel Cruz, ante la decisión adoptada ahora no hay que ser victimistas ni triunfalistas, si bien valoró como un logro importante la "recuperación de la autonomía local" y el hecho que la política presupuestaria pueda decidirse "entre los 27 concejales" sin estar bajo la intervención de Hacienda.

El regidor recordó que el Consultivo destaca en su resolución que el Ayuntamiento ostenta razones suficientes para proceder a la revocación de un acto "manifiestamente contrario al Real Decreto-Ley 8/2003" y "lesivo de su autonomía financiera, puesto que la solicitud-propuesta se formuló fuera del marco legal".

No obstante, avanzó que ahora hay que hablar con el Ministerio para abordar los compromisos que derivan del plan de ajuste, al tiempo que recordó que hay que pagar el préstamo y no perjudicar a terceros.