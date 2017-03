Ayuntamiento, IU, Mesa de la Ría y WWF ya estudian alegaciones al proyecto

Para muchos de ellos la de ayer fue una "jornada movida" o "intensa" porque no querían perder tiempo y sí estar "a la altura" de las circunstancias una vez que se hacía público que el informe de restauración de las balsas de fosfoyeso se exponía a consulta pública y entraba en período de alegaciones. Los diferentes partidos con presencia en el Ayuntamiento de la capital y personados en la Mesa de los Fosfoyesos ya habían avanzado su postura ante el planteamiento de la empresa Feriberia y ayer no cambiaban de rumbo, aunque sí de ritmo.

El Ayuntamiento se remitía a las declaraciones que el alcalde realizó el lunes en las que ya avanzó que alegaría el proyecto de la empresa. Desde el PP, tanto su presidente, Manuel Andrés González, como la portavoz del grupo municipal, Pilar Miranda, mantenía que no llevarían contrapropuestas al proyecto de Fertiberia, aunque incidieron en que el partido quiere un planteamiento que cuente "con todas las garantías medioambientales". Esa misma línea se mantiene desde Ciudadanos, que aboga por un "proyecto de máximos" al que no renunciarán "ni por tiempo ni por dinero" y que debe definirse dentro del comité de expertos. Como ha mantenido desde un principio, Izquierda Unida presentará alegaciones y además adoptará "más medidas para evitar que Fertiberia se salga con la suya, llevando a cabo un proyecto de mínimos que no va a servir para restaurar las marismas al completo a su estado original, como toda Huelva quiere". Y por ello, volverá a llevar la restauración a las instituciones, con iniciativas que "pongan freno" al proyecto de Fertiberia; lo hará tanto en el Ayuntamiento de Huelva, como en el Parlamento andaluz y en el Congreso de los Diputados. Así, ayer mismo pidió la comparecencia de la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, en el Congreso de los Diputados, y del consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, en el Parlamento andaluz. El objetivo es "recuperar el estado original de la marisma", resumió el coordinador de IU, Pedro Jiménez. Idea que comparten con WWF.

Desde Mesa de la Ría, "por supuesto" que se presentarán alegaciones (siempre ha defendido la reutilización del los fosfoyesos y no su confinamiento) y junto a ello, según su portavoz, Rafael Gavilán, se llevarán las firmas que se recojan contra el proyecto de Fertiberia (confían en alcanzar las 30.000). Además preparan un documento informativo para la ciudadanía, con el objetivo de "que puedan alegar sabiendo lo que hacen".

El sector empresarial también está presente en la mesa que busca la mejor solución y ayer el presidente de la Federación Onubense de Empresarios, José Luis García-Palacios, respaldaba el informe presentado por la empresa porque es "de máxima solvencia". El presidente de los empresarios entiende que es el momento de "ponerse a hacer las cosas", al igual que su homólogo en la Cámara de Comercio, Antonio Ponce, quien además alerta del "peligro" que sufre la provincia si se sigue "perdiendo el tiempo" y "dejando que se huya la inversión industrial a otras provincias, cuando es la única que da empleo estable". Ponce advierte: "O se hace algo lo antes posible o retrocedemos a los años 60".