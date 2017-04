La Autoridad Portuaria refuerza lazos comerciales con Latinoamérica

Representantes del Departamento Comercial de la Autoridad Portuaria de Huelva, estarán presentes junto a Puertos del Estado en la feria Intermodal South América 2017, que se celebra en la ciudad brasileña de Sao Paulo desde hoy y hasta el próximo jueves.

Bajo la marca de Ports of Spain, y con el lema Once you're there, you're everywhere in Europe" (Una vez que estás ahí estás en todos los sitios de Europa) se pretende consolidar la percepción de convertirse en la conexión ideal para atraer no solo las mercancías de import-export con España y Europa, sino también como base para los tránsitos marítimos. Así, a la presencia de Puertos del Estado, junto con las Autoridades Portuarias españolas, se suma una importante representación de empresas y clúster industriales tanto españoles como internacionales.